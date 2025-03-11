11.03.2025, 21:34
DELFI В УКРАИНЕ | Подоляк – о возможном размещении эстонских военных в Украине и участии стран Балтии в мирных переговорах
„Сегодня Россия может существовать только в состоянии войны"
Может ли Москва использовать пророссийские настроения части жителей Ида-Вирумаа?
Продолжит ли Украина операцию на курском направлении?
Рассматривается ли возможность посещения Зеленским территорий, которые сейчас контролирует Украина в Курской области?
ФОТО: | Delfi Meedia
В интервью Delfi советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о существующих рисках для Эстонии со стороны России, о том, насколько реально размещение эстонского военного контингента в Украине на линии фронта, и должны ли страны Балтии сидеть за общим столом мирных переговоров, если они состоятся.
В Брюсселе 7 марта прошел внеочередной саммит Евросовета по поддержке Украины. Какие ключевые выводы можно сделать?
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