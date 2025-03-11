За рубежом
11.03.2025, 21:34

DELFI В УКРАИНЕ | Подоляк – о возможном размещении эстонских военных в Украине и участии стран Балтии в мирных переговорах

 
„Сегодня Россия может существовать только в состоянии войны"

  • Может ли Москва использовать пророссийские настроения части жителей Ида-Вирумаа?

  • Продолжит ли Украина операцию на курском направлении?

  • Рассматривается ли возможность посещения Зеленским территорий, которые сейчас контролирует Украина в Курской области?

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
ФОТО: Roman Starapopov | Delfi Meedia

В интервью Delfi советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о существующих рисках для Эстонии со стороны России, о том, насколько реально размещение эстонского военного контингента в Украине на линии фронта, и должны ли страны Балтии сидеть за общим столом мирных переговоров, если они состоятся.

В Брюсселе 7 марта прошел внеочередной саммит Евросовета по поддержке Украины. Какие ключевые выводы можно сделать?

Саммит в Брюсселе имел две составляющие. На мой взгляд, это переход к другому, если позволите, агрегатному состоянию Европы, более субъектному состоянию. Мы до этого видели саммиты в Лондоне и Париже, где чётко обозначили риски, нависающие над Европой. Затем была представлена продуманная концепция экономической трансформации, прежде всего оборонной отрасли, от Урсулы фон дер Ляйен. Определены суммы финансирования, инвестиционные программы, ключевые приоритеты – те же льготы для милитарных производств.

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