DELFI В УКРАИНЕ | Подоляк – о возможном размещении эстонских военных в Украине и участии стран Балтии в мирных переговорах

В Брюсселе 7 марта прошел внеочередной саммит Евросовета по поддержке Украины. Какие ключевые выводы можно сделать?

Саммит в Брюсселе имел две составляющие. На мой взгляд, это переход к другому, если позволите, агрегатному состоянию Европы, более субъектному состоянию. Мы до этого видели саммиты в Лондоне и Париже, где чётко обозначили риски, нависающие над Европой. Затем была представлена продуманная концепция экономической трансформации, прежде всего оборонной отрасли, от Урсулы фон дер Ляйен. Определены суммы финансирования, инвестиционные программы, ключевые приоритеты – те же льготы для милитарных производств.