Во время переговоров Украины и США российские войска ударили по сухогрузу с зерном в Одессе

По предварительной информации, погибли четыре члена экипажа. Еще один моряк получил ранения, утверждает Братчук, ссылаясь на администрацию морских портов Одессы. При этом пост с сообщением об ударе был удален из соцсетей. „Медуза“ пишет, что издание „Думская“ сообщает об ударе ракетой „Искандер-М“ с кассетной боевой частью.

По данным MarineTraffic, поврежденный сухогруз MJ Pinar ходит под флагом Барбадоса и находится в управлении у греческого оператора. Последние данные о местонахождении судна были получены 3 марта, тогда он находился в Черном море восточнее Одессы.

По данным „Медузы“, в Одессе судно загружало 30 тысяч тонн пшеницы для экспорта в Алжир. На его борту после удара произошел пожар, в результате которого погибли три сирийца и один украинец. Численность экипажа составляла 12 человек.

По словам вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебы, самому молодому погибшему было 18 лет, старшему — 24 года. Он утверждает, что все они были сирийцами. Еще два человека, как пишет Кулеба, получили ранения. При ударе также были повреждены еще одно судно, причалы и склады для хранения зерна, добавил Кулеба.

В этот же день, по данным медиа, в Одессе принимали делегацию Всемирной продовольственной программы, которая должна обсудить работу Одесского порта в условиях войны.

Кроме того, в ночь на 12 марта российские войска атаковали Кривой Рог, сообщил глава областной военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. В результате атаки погиб один человек, это 47-летняя местная жительница, уточнил Лысак. Еще два человека пострадали.

Также атаке беспилотников со стороны российских войск вечером 11 марта подвергся Днепр, сообщил Лысак. Возникло несколько пожаров, повреждены около 10 частных домов. О пострадавших сообщений не поступало.

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