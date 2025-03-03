Беспокойная воскресная ночь: попойка „на троих“ завершилась ограблением квартиры. Мужчине выстрелили в ногу

В ходе совместного распития алкогольных напитков 48-летний мужчина, применив насилие, забрал из квартиры на улице Вабрику у проживающих там женщины и мужчины телевизор и мобильный телефон. Полиция задержала 48-летнего мужчину в качестве подозреваемого, все обстоятельства будут выяснены в ходе возбужденного уголовного дела.

В ночь на воскресенье полиция также получила вызов из другой тартуской квартиры, где в ходе ссоры мужчине выстрелили в ногу из пневматического оружия. Медики доставили пострадавшего в больницу. Возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого будут выяснены все обстоятельства.