03.03.2025, 14:43
Беспокойная воскресная ночь: попойка „на троих“ завершилась ограблением квартиры. Мужчине выстрелили в ногу(1)
ФОТО: Delfi
В ночь на 2 марта в Тарту произошло два серьезных происшествия, сообщает Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны.
В ходе совместного распития алкогольных напитков 48-летний мужчина, применив насилие, забрал из квартиры на улице Вабрику у проживающих там женщины и мужчины телевизор и мобильный телефон. Полиция задержала 48-летнего мужчину в качестве подозреваемого, все обстоятельства будут выяснены в ходе возбужденного уголовного дела.
В ночь на воскресенье полиция также получила вызов из другой тартуской квартиры, где в ходе ссоры мужчине выстрелили в ногу из пневматического оружия. Медики доставили пострадавшего в больницу. Возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого будут выяснены все обстоятельства.