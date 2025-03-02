02.03.2025, 16:45
Человек, ставший причиной смерти ребенка, получил условное наказание. Прокурор: „Я учла его искреннее раскаяние“
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По вине Сийма Пылдвере (37) погиб 12-летний мальчик. Мужчина провел под стражей почти полгода, но был приговорен к условному сроку. Сейчас он находится на испытательном сроке. Прокурор Марге Воогма объясняет, почему такое наказание, которое со стороны может показаться мягким.
Вируская окружная прокуратура обвиняла Пылдвере как водителя транспортного средства в умышленном нарушении правил дорожного движения или поведения за рулем, когда это повлекло по неосторожности смерть человека. Согласно Пенитенциарному кодексу, обвинительный приговор предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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