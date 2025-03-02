ЧП и криминал
02.03.2025, 16:45

Человек, ставший причиной смерти ребенка, получил условное наказание. Прокурор: „Я учла его искреннее раскаяние“

 
В волости Вяйке-Маарья в Ляэне-Вирумаа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 12-летний мальчик.
В волости Вяйке-Маарья в Ляэне-Вирумаа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 12-летний мальчик.
ФОТО: PPA

По вине Сийма Пылдвере (37) погиб 12-летний мальчик. Мужчина провел под стражей почти полгода, но был приговорен к условному сроку. Сейчас он находится на испытательном сроке. Прокурор Марге Воогма объясняет, почему такое наказание, которое со стороны может показаться мягким.

Вируская окружная прокуратура обвиняла Пылдвере как водителя транспортного средства в умышленном нарушении правил дорожного движения или поведения за рулем, когда это повлекло по неосторожности смерть человека. Согласно Пенитенциарному кодексу, обвинительный приговор предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

4 февраля Вируский уездный суд признал Пылдвера виновным в рамках согласительного производства и приговорил его к условному сроку в 3 года за вычетом 5 месяцев и 26 дней содержания под стражей. „Тюремное заключение будет приведено в исполнение, если осужденный совершит новое преступление в течение трехлетнего испытательного срока или не будет соблюдать требования по контролю поведения, — пояснила Воогма. — В течение испытательного срока осужденный должен не употреблять алкоголь и участвовать в социальной программе. В качестве дополнительной меры наказания мужчина был лишен права управления автомобилем на пять месяцев“.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии