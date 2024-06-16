Вчера вечером в серьезном ДТП погиб ребенок, водитель был пьян

На данный момент известно, что 37-летний мужчина, управлявший автомобилем Ford Maverick в карьере Камарик, не справился с управлением и попал в аварию, в результате которой машина перевернулась на крышу. В результате ДТП 12-летний мальчик, находившийся в автомобиле, получил серьезные травмы и скончался на месте. Пьяный мужчина за рулем автомобиля получил травмы, однако они оказались несерьезными. Насколько известно, мужчина, управлявший транспортным средством, и находившийся в машине ребенок не были пристегнуты ремнями безопасности. Полиция задержала 37-летнего мужчину, который находился за рулем.

По словам оперативного руководителя Идаской префектуры Александра Марка, алкоголь и вождение автомобиля несовместимы ни в какой ситуации. „При управлении автомобилем каждый несет ответственность не только за свою безопасность, но и за безопасность своих пассажиров и других участников дорожного движения. Нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения должно быть абсолютно исключено, поскольку управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения крайне опасно. Неважно, сколько человек выпил и куда он планирует ехать, нельзя управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения“, - заявил оперативный руководитель Идаской префектуры.

„Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать к управлению автомобилем пьяных людей, а если кто-то заметит водителя с подозрительной манерой вождения, необходимо немедленно сообщить об этом в полицию. К сожалению, на этот раз пьяный водитель сел за руль и стал причиной трагической аварии, в которой погиб 12-летний ребенок. Выражаю глубочайшие соболезнования всем близким“, - добавил Марк.

Полиция возбудила уголовное дело для расследования происшествия, точные обстоятельства случившегося выясняются.

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