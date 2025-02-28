ЧП и криминал
28.02.2025, 07:58

Пьяный водитель, по вине которого летом погиб ребенок, отсидел за решеткой всего шесть месяцев

 
Из-за неправильной скорости и замедленной реакции водителя, вызванной опьянением, автомобиль упал на крышу.
Из-за неправильной скорости и замедленной реакции водителя, вызванной опьянением, автомобиль упал на крышу.
ФОТО: PPA

По вине Сийма Пылдвере (37) погиб 12-летний мальчик. Мужчина провел под стражей почти полгода, но был приговорен к условному сроку. Сейчас он находится на испытательном сроке.

15 июня 2024 года в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в карьере Камарику в волости Вяйке-Маарья в Ляэне-Вирумаа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. 37-летний мужчина, управлявший автомобилем Ford Maverick в карьере Камарик, не справился с управлением и попал в аварию, в результате которой машина перевернулась на крышу.

В результате ДТП 12-летний мальчик, находившийся в автомобиле на пассажирском месте рядом с водителем, получил серьезные травмы. „Его отбросило на поверхность салона автомобиля и он получил несовместимые с жизнью травмы“, — говорит Марге Воогма, прокурор Вируской окружной прокуратуры. Ребенок скончался на месте.

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