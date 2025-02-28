Пьяный водитель, по вине которого летом погиб ребенок, отсидел за решеткой всего шесть месяцев

15 июня 2024 года в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в карьере Камарику в волости Вяйке-Маарья в Ляэне-Вирумаа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. 37-летний мужчина, управлявший автомобилем Ford Maverick в карьере Камарик, не справился с управлением и попал в аварию, в результате которой машина перевернулась на крышу.