28.02.2025, 12:55
Ласнамяэский аптекарь на полученные обманным путем из Кассы здоровья деньги покупал квартиры, которые сдавались проституткам
ФОТО: | Delfi Meedia
Ласнамяэский провизор Олег Бершаков нажил преступным путем миллионное состояние. Суд приговорил его к 13 годам реального лишения свободы, пишет Eesti Ekspress.
В четверг Харьюский уездный суд вынес приговор по уголовному делу о беспрецедентных преступлениях, вскрытых в одной из ласнамяэских аптек. Подсудимые — провизор Олег Бершаков (58) и семейный врач Константин Иванов (50) признаны виновными в инкриминируемых им деяниях.
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