Ласнамяэский аптекарь на полученные обманным путем из Кассы здоровья деньги покупал квартиры, которые сдавались проституткам

В четверг Харьюский уездный суд вынес приговор по уголовному делу о беспрецедентных преступлениях, вскрытых в одной из ласнамяэских аптек. Подсудимые — провизор Олег Бершаков (58) и семейный врач Константин Иванов (50) признаны виновными в инкриминируемых им деяниях.