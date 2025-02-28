ЧП и криминал
28.02.2025, 12:55

Ласнамяэский аптекарь на полученные обманным путем из Кассы здоровья деньги покупал квартиры, которые сдавались проституткам

 
Полицейский уводит взятого под арест в зале суда Олега Бершакова
Полицейский уводит взятого под арест в зале суда Олега Бершакова
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Ласнамяэский провизор Олег Бершаков нажил преступным путем миллионное состояние. Суд приговорил его к 13 годам реального лишения свободы, пишет Eesti Ekspress.

В четверг Харьюский уездный суд вынес приговор по уголовному делу о беспрецедентных преступлениях, вскрытых в одной из ласнамяэских аптек. Подсудимые — провизор Олег Бершаков (58) и семейный врач Константин Иванов (50) признаны виновными в инкриминируемых им деяниях.

Главный обвиняемый Олег Бершаков за незаконную продажу психотропных препаратов, мошенничество в отношении Кассы здоровья и отмывание денег получил в общей сложности 13 лет реального лишения свободы.

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