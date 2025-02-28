ЧП и криминал
28.02.2025, 16:45

ФОТО | „Обшарен и перевернут весь дом“. Полиция задержала действовавшего в Харьюмаа серийного взломщика

 
Злоумышленник, грабивший дом в Кийли, замер, когда понял, что его снимает камера.
Злоумышленник, грабивший дом в Кийли, замер, когда понял, что его снимает камера.
ФОТО: Erakogu

Вор в черной одежде перепрыгивает через забор частного дома. Ломиком взламывает дверь и проникает в здание. Такова была типичная схема нахального злоумышленника, который действовал в районах Нымме, Кийли и Саку. Полиция сообщила в пятницу, что его поймали.

„В последние недели в районе произошли кражи. Просим всех жителей быть бдительными“, - сообщила волостная управа Кийли в четверг на своей страничке в Facebook. Народ и в этой волости, и в соседних районах взбудоражен. Воровство жители обсуждают как в социальных сетях, так и между собой. „Речь идет о волне краж, потому что, очевидно, это те же самые воры, которые побывали в Саку и Нымме“, - заметил один из местных жителей.

И в самом деле, криминальные эпизоды имели место в разных местах. Живущая в Нымме женщина рассказала Delfi, как в среду утром в ее частном доме произошла кража. На записи камеры наблюдения видно, как вор в темной одежде перепрыгивает через забор. На нем рюкзак, а в руках ломик и дубинка.

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