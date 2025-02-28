ФОТО | „Обшарен и перевернут весь дом“. Полиция задержала действовавшего в Харьюмаа серийного взломщика

„В последние недели в районе произошли кражи. Просим всех жителей быть бдительными“, - сообщила волостная управа Кийли в четверг на своей страничке в Facebook. Народ и в этой волости, и в соседних районах взбудоражен. Воровство жители обсуждают как в социальных сетях, так и между собой. „Речь идет о волне краж, потому что, очевидно, это те же самые воры, которые побывали в Саку и Нымме“, - заметил один из местных жителей.