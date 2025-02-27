27.02.2025, 20:19
„Я хочу взрослеть на свободе“. 16-летний убийца рассчитывает на мягкое наказание, называя себя ребенком и будущим Эстонии(18)
ФОТО: | Delfi Meedia
Несовершеннолетним может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. По мнению защиты, молодых людей следует осудить, но по более мягкой статье или назначить им значительно более мягкое наказание.
Согласно обвинительному заключению, прокурор Тоомас Койтмяэ требует десять лет лишения свободы для 16-летнего Д. М. К. и 17-летнего К. К., которые убили 59-летнего Хуго в деревне Таммисте Пярнуского уезда. Поскольку обвиняемые являются несовершеннолетними, мы не разглашаем их настоящие имена, и в этой статье будем называть их Марко и Каспар соответственно.
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