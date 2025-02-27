ЧП и криминал
27.02.2025, 20:19

„Я хочу взрослеть на свободе“. 16-летний убийца рассчитывает на мягкое наказание, называя себя ребенком и будущим Эстонии

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Мы размыли лица несовершеннолетних убийц Марко* (размыто слева) и Каспара* (справа), поскольку они несовершеннолетние
Мы размыли лица несовершеннолетних убийц Марко* (размыто слева) и Каспара* (справа), поскольку они несовершеннолетние
ФОТО: Ago Tammik | Delfi Meedia

Несовершеннолетним может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. По мнению защиты, молодых людей следует осудить, но по более мягкой статье или назначить им значительно более мягкое наказание.

Согласно обвинительному заключению, прокурор Тоомас Койтмяэ требует десять лет лишения свободы для 16-летнего Д. М. К. и 17-летнего К. К., которые убили 59-летнего Хуго в деревне Таммисте Пярнуского уезда. Поскольку обвиняемые являются несовершеннолетними, мы не разглашаем их настоящие имена, и в этой статье будем называть их Марко и Каспар соответственно.

Хотя убийство карается тюремным заключением на срок от восьми до двадцати лет или пожизненным заключением, а средний срок наказания составляет 14 лет, для несовершеннолетних закон предусматривает максимальный срок в десять лет.

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