„Я хочу взрослеть на свободе“. 16-летний убийца рассчитывает на мягкое наказание, называя себя ребенком и будущим Эстонии

Согласно обвинительному заключению, прокурор Тоомас Койтмяэ требует десять лет лишения свободы для 16-летнего Д. М. К. и 17-летнего К. К., которые убили 59-летнего Хуго в деревне Таммисте Пярнуского уезда. Поскольку обвиняемые являются несовершеннолетними, мы не разглашаем их настоящие имена, и в этой статье будем называть их Марко и Каспар соответственно.