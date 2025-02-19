Новости Эстонии
19.02.2025, 21:07

Направленный на ЭПЦ МП законопроект прошел в Рийгикогу первое чтение

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Здание Рийгикогу
Здание Рийгикогу
ФОТО: Ester Vaitmaa | Delfi Meedia

Законопроект о внесении поправок в Закон о церквях и приходах прошел в среду первое чтение в Рийгикогу.

В случае вступления поправок в силу, религиозным объединениям в Эстонии будет запрещено подчиняться зарубежным организациям, которые поддерживают военную агрессию. В Министерстве внутренних дел не скрывают, что законопроект направлен в первую очередь на Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП), отмечает RusERR.

Законопроект был инициирован в октябре прошлого года главой МВД Лаури Ляэнеметсом (Социал-демократическая партия) с целью предотвратить влияние на церкви и приходы в Эстонии тех религиозных организаций, которые поддерживают военную агрессию. За общей формулировкой кроется желание разорвать связи между ЭПЦ МП с самой Москвой. Этот план возник у эстонских властей после того как патриарх московский Кирилл открыто поддержал агрессию России против Украины.

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В Партии реформ полагают, что принятые в среду в первом чтении поправки будут окончательно приняты уже этой весной.

„Я верю, что от этого выиграют все религиозные организации Эстонии, у которых нет политических или каких-либо иных отношений с государством-агрессором. Это поможет им сконцентрироваться на той деятельности, которая и прописана в их уставах“, - сказал депутат Рийгикогу Анти Хаугас (Партия реформ).

Парламентские фракции Эстонской консервативной народной партии и Центристской партии предложили отклонить закон на стадии первого чтения. За предложение проголосовали 11 депутатов Рийгикогу, против — 41. Таким образом это предложение поддержки не нашло и законопроект прошел первое чтение.

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