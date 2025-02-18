ЭПЦ МП: мы всегда придерживались антивоенной позиции, связь с Московским патриархатом исключительно каноническая

„Мы вновь хотим обратить внимание на то, что Эстонская православная церковь Московского патриархата является законно зарегистрированным в Эстонской Республике религиозным объединением, которое действует в рамках законодательства Эстонии и руководствуется в своей деятельности исключительно религиозными целями. Мы всегда придерживались и продолжаем придерживаться антивоенной позиции, что неоднократно подтверждали публично. Таким образом, мы подтверждаем, что утверждения о том, что наша церковь представляет угрозу для государственной безопасности, являются совершенно безосновательными, — пишут представители церкви в пресс-релизе. По их словам, их единственная цель — „служить религиозным потребностям членов приходов для достижения христианского спасения объединенных православной верой людей, при этом полностью соблюдая законы и порядок Эстонской Республики“.

Отмечается, что ЭПЦ МП всегда была открыта для диалога и вела конструктивное сотрудничество как с государственными учреждениями, так и с другими религиозными объединениями. Синод считает, что вокруг ЭПЦ МП создается негативный информационный фон и такая стигматизация наносит ущерб не только репутации церкви, но и сплоченности эстонского общества. „Вследствие этого мы столкнулись с рядом необоснованных ограничений, касающихся как препятствий в использовании арендуемых помещений и ограничения пособий на деятельность, так и отказа в регистрации нового названия и обвинений в прессе“, — сообщается в пресс-релизе.