Полиция нашла 12-летнего Илью и 15-летнего Никиту

Полиция просила помощи в поисках 12-летнего Ильи и 15-летнего Никиты, которые в прошлый вторник, 11 февраля, ушли из своего дома в городе Силламяэ в Ида-Вирумаа и не вернулись.

В течение последних нескольких дней полиция проверяла территорию вокруг дома детей и другие возможные места. Стражи порядка общались с близкими мальчиков, но поиски не увенчались успехом. По словам знакомых, в последние дни мальчиков видели и в Йыхви, и в Силламяэ, но к тому моменту, как кто-то приезжал на место, мальчиков там уже не было. Было известно, что они общаются с друзьями по телефону, однако своего местонахождения не раскрывают.

„Мы продолжим поиски, пока мальчики не будут найдены“, — сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

По словам родственников, дети могли находиться в Нарве, Силламяэ, Вайвара и Йыхви, но не исключались и другие регионы.

Позднее пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что полицейский патруль заметил мальчиков передвигающимися по Нарве и их доставили обратно домой. Где мальчики всё это время были и чем занимались, полиция выяснит в ходе общения с детьми. Среди прочего с родителями обсудят, как в дальнейшем можно было бы предотвратить подобные случаи.

Что делать, если вы увидели пропавшего человека?

Убедитесь, что это действительно пропавший человек. Сравните приметы: внешность, одежду, особые признаки (шрамы, татуировки и т. д.). Если у вас есть доступ к ориентировке или фотографии, внимательно сопоставьте.

Сразу сообщите об обнаружении, позвонив в полицию.

Предоставьте полиции максимум информации. (Описание: как человек выглядит, во что одет. Место: точный адрес или ориентиры. Действия: что он делал, в какую сторону двигался).

От ваших действий может зависеть судьба человека. Действуйте спокойно и ответственно, предоставляя полиции и спасателям всю необходимую информацию.