Здоровье
16.02.2025, 18:44

„Как узнать, что он делает в своей комнате?“ Рассказ матери: наркотики за полгода унесли двух вполне благополучных сыновей

 
Никола Шакале
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Midjourney | Delfi Meedia

Еще в 2023 году Илзе (имя изменено) жила обычной для Латвии жизнью — работа, дом, садовые работы, семья. Но в один миг все изменилось... Зимой 2024 года она осталась совсем одна. Сначала умер один из сыновей, а через полгода и второй. В небольшом поселке Курземе наркозависимость опасно распространена. „Я думаю, была очень некачественная партия, потому что мужчины у нас мёрли как мухи...“ — говорит Илзе. Латвийская редакция Delfi пишет о наркозависимости в Латвии, разговаривает с теми, кто употребляет или употреблял наркотики, а также с их родственниками.

В гости к Илзе я приехала поздно вечером в будний день. Она живет в большом сельском доме отдаленного поселка Курземе. От ближайшего небольшого города его отделяет грунтовая дорога длиной в несколько километров. В доме уютно, тепло натоплено, но к вечеру ощущаю тяжесть от мыслей про непредсказуемость жизни. Всего год назад в этом доме каждый вечер звучали разговоры и смех, а теперь женщина осталась одна. Перед тем, как мы начали разговор, Илзе предупредила, что не любит задушевных бесед: „Что мы тут будем плакать друг у друга на плече? Не надо мне этого!“.

Илзе — мать двоих сыновей. О детстве обоих она рассказывает с теплой улыбкой: „Все было очень хорошо. В школе старший заботился о младшем, а вне школы общался со сверстниками, и тут мелкий мешал. У них шесть лет разницы. Кстати, они и в школу четыре километра ходили по отдельности, выдерживая пятиминутный интервал, чтобы, не дай бог, не встретиться и кто-нибудь не увидел бы их вместе. В дождь ли, в снег - никогда не жаловались“.

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