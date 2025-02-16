„Как узнать, что он делает в своей комнате?“ Рассказ матери: наркотики за полгода унесли двух вполне благополучных сыновей

В гости к Илзе я приехала поздно вечером в будний день. Она живет в большом сельском доме отдаленного поселка Курземе. От ближайшего небольшого города его отделяет грунтовая дорога длиной в несколько километров. В доме уютно, тепло натоплено, но к вечеру ощущаю тяжесть от мыслей про непредсказуемость жизни. Всего год назад в этом доме каждый вечер звучали разговоры и смех, а теперь женщина осталась одна. Перед тем, как мы начали разговор, Илзе предупредила, что не любит задушевных бесед: „Что мы тут будем плакать друг у друга на плече? Не надо мне этого!“.