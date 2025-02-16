„Как узнать, что он делает в своей комнате?“ Рассказ матери: наркотики за полгода унесли двух вполне благополучных сыновей
Еще в 2023 году Илзе (имя изменено) жила обычной для Латвии жизнью — работа, дом, садовые работы, семья. Но в один миг все изменилось... Зимой 2024 года она осталась совсем одна. Сначала умер один из сыновей, а через полгода и второй. В небольшом поселке Курземе наркозависимость опасно распространена. „Я думаю, была очень некачественная партия, потому что мужчины у нас мёрли как мухи...“ — говорит Илзе. Латвийская редакция Delfi пишет о наркозависимости в Латвии, разговаривает с теми, кто употребляет или употреблял наркотики, а также с их родственниками.
В гости к Илзе я приехала поздно вечером в будний день. Она живет в большом сельском доме отдаленного поселка Курземе. От ближайшего небольшого города его отделяет грунтовая дорога длиной в несколько километров. В доме уютно, тепло натоплено, но к вечеру ощущаю тяжесть от мыслей про непредсказуемость жизни. Всего год назад в этом доме каждый вечер звучали разговоры и смех, а теперь женщина осталась одна. Перед тем, как мы начали разговор, Илзе предупредила, что не любит задушевных бесед: „Что мы тут будем плакать друг у друга на плече? Не надо мне этого!“.