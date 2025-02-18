ЧП и криминал
18.02.2025, 19:19

На шоссе Таллин-Пярну грузовик перекрыл трассу, движение затруднено

 
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ФОТО: Kaspar Ruus | Delfi Meedia

Сегодня ​​в 17:10 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Сауэ на 36-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошло дорожно-транспортное происшествие с грузовиком Mercedes.

"Примерно десять минут назад на место происшествия прибыл эвакуатор для транспортировки тяжелой техники, есть надежда, что вскоре там возобновится нормальное движение“, — сообщила представитель Департамента полиции и погранохраны (PPA) Рагне Кейск.

Полиция установила, что водитель грузовика был трезв. По предварительным данным, никто не пострадал.

Дорога на месте аварии скользкая.

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