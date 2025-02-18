18.02.2025, 19:19
На шоссе Таллин-Пярну грузовик перекрыл трассу, движение затруднено
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в 17:10 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Сауэ на 36-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошло дорожно-транспортное происшествие с грузовиком Mercedes.
"Примерно десять минут назад на место происшествия прибыл эвакуатор для транспортировки тяжелой техники, есть надежда, что вскоре там возобновится нормальное движение“, — сообщила представитель Департамента полиции и погранохраны (PPA) Рагне Кейск.
Полиция установила, что водитель грузовика был трезв. По предварительным данным, никто не пострадал.
Дорога на месте аварии скользкая.