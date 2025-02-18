На шоссе Таллинн-Пярну пьяный водитель устроил тяжелую аварию. На заднем сиденье его авто обнаружено огнестрельное оружие

Полиция получила сообщение об инциденте в 17:57. „По предварительным данным, 37-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Ford, по неизвестной причине выехал на встречную полосу, создав тем самым опасную дорожную ситуацию, и столкнулся там с автомобилем BMW, которым управлял 20-летний мужчина“, — рассказал начальник патрульной службы полицейского отделения Центральной Эстонии Алар Смирнов.

По словам Смирнова, оба водителя и 18-летняя пассажирка BMW были доставлены в больницу на машине скорой помощи. 20-летний мужчина, управлявший BMW, был трезв, а вот 37-летний мужчина, управлявший Ford, находился в состоянии алкогольного опьянения. Точные обстоятельства аварии будут установлены в ходе расследования.

По словам близкого человека одного из пострадавших, полученные двумя молодыми людьми травмы были серьезными и даже спасатели удивились, как пострадавшие не погибли. По словам близкого, особенно подозрительным является тот факт, что на заднем сиденье автомобиля алководителя было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия. Полиция подтвердила наличие оружия. На заднем сиденье автомобиля пьяного водителя были обнаружены пневматическое ружье, два огнестрельных оружия и боеприпасы к огнестрельному оружию.

„Оружие принадлежало человеку, находившемуся за рулем транспортного средства и имеющему действующее разрешение на оружие. Полиция изъяла оружие“, — отметил начальник патрульной службы.

По словам Смирнова, поскольку разбирательство продолжается, степень опьянения водителя, а также данные относительно состояния здоровья жертв полиция разглашать пока не может.