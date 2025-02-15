Полиция просит помощи в поиске молодой женщины в Пылвамаа

Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Тилси в Пылвамаа была замечена женщина в возрасте 20–30 лет. Она была растеряна и выглядела так, будто долгое время находилась на холоде. Когда к женщине подошли, она не стала отвечать на вопросы, развернулась и ушла.