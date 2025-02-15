Полиция просит помощи в поиске молодой женщины в Пылвамаа
Полиция просит оказать содействие в поиске неизвестной женщины, которая может нуждаться в помощи. Последний раз ее видели в окрестностях поселка Тилси в Пылвамаа.
Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Тилси в Пылвамаа была замечена женщина в возрасте 20–30 лет. Она была растеряна и выглядела так, будто долгое время находилась на холоде. Когда к женщине подошли, она не стала отвечать на вопросы, развернулась и ушла.
Женщина была одета в темную одежду, куртку с капюшоном и держала в руках белый лист бумаги.
Полиция связалась с местными домами попечения, но они не знают никаких похожих женщин. Полиция просит всех, кто увидит в окрестностях поселка Тилси в Пылвамаа женщину, соответствующую этому описанию, сообщить об этом в Центр тревоги по телефону 112.