Под контролем. Латвия может ограничить гражданам России доступ в приграничные районы

Поправки к Закону о государственной границе Латвийской Республики связаны с тем, что в данный момент на границе идет строительство защитной инфраструктуры. „Посторонние глаза“ могут навредить этому проекту, считает издание.

Поправки предполагают, что в период строительства пограничной инфраструктуры (до конца 2027 года) граждане Содружества независимых государств (Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Российская Федерация, Молдова, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан) смогут находиться в приграничной полосе только с согласия Службы государственной безопасности (VDD). До сих пор для выдачи таких разрешений согласование VDD не требовалось.