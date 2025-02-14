Под контролем. Латвия может ограничить гражданам России доступ в приграничные районы
Эстонско-русско-латвийский тройной стык (или точка пересечения границ)
ФОТО: Argo Ingver| Delfi Meedia
Латвия планирует ограничить гражданам России доступ в приграничные районы. При этом и спецслужбы, и политики утверждают, что риски, которые могут представлять проживающие в Латвии граждане РФ, невелики, а ситуация в целом находится под контролем, пишет латвийский портал Delfi.
Поправки к Закону о государственной границе Латвийской Республики связаны с тем, что в данный момент на границе идет строительство защитной инфраструктуры. „Посторонние глаза“ могут навредить этому проекту, считает издание.
Поправки предполагают, что в период строительства пограничной инфраструктуры (до конца 2027 года) граждане Содружества независимых государств (Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Российская Федерация, Молдова, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан) смогут находиться в приграничной полосе только с согласия Службы государственной безопасности (VDD). До сих пор для выдачи таких разрешений согласование VDD не требовалось.