Молодой россиянин на весельной лодке пересек границу с Эстонией. Полиция его задержала

Вечером 11 февраля, около 17:30, пограничники обнаружили незаконное пересечение границы на реке Нарве. Молодого человека, незаконно приплывшего на лодке, задержали и доставили на погранпункт для оформления документов. Он не подавал прошения о предоставлении убежища. На данный момент специалисты Департамента полиции и погранохраны выясняют подробности.

Также во вторник, 11 февраля, пограничники в Нарве по разным причинам не пустили в Эстонию по одному гражданину Грузии, Бразилии и Молдовы. Наиболее распространенными причинами запрета на въезд были отсутствие необходимых документов, неясные показания или угроза общественному порядку.