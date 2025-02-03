МИД Латвии планирует ограничить прием заявлений на визу для граждан России и Беларуси

В аннотации к проекту, доступной на Юридическом портале, поясняется, что „с момента полномасштабного вторжения России в Украину, которое также поддерживает белорусский режим, разведывательные и гибридные угрозы в регионе значительно возросли, пишет RusDelfi.lv.

Чтобы предотвратить въезд в Латвию иностранцев или других лиц риска, связанных со службами разведки и безопасности России, с февраля 2022 года в Латвии не только усилен миграционный контроль и проведение различных проверок, но и введены другие меры, ограничивающие въезд в страну“.

Постановления Кабмина, принятые три года назад, вводили ограничения на въезд для граждан России, а также предусматривали, что граждане РФ и РБ, которым выдается виза или вид на жительство, должны пройти дополнительную проверку, чтобы оценить, не является ли их въезд угрозой национальной безопасности или общественному порядку. Распоряжение Кабмина о дополнительных проверках для граждан РФ и РБ истекает 5 марта 2025 года.

„В дальнейшем, в целях предотвращения угроз общественному порядку, международным отношениям и внутренней безопасности Латвии, которые связаны с действиями против национальной независимости, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти или демократического строя ЛР“, в проекте правового акта планируется уточнить ограничения, связанные с приемом заявлений на получение визы и пересечением внешней границы Латвии.

Предполагается, что правовым актом будут определены не только те категории граждан России, которые будут иметь возможность пересечь внешнюю границу Латвии, но и те категории россиян, заявления на визу которых могут быть поданы в дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом. Гражданам РФ, не отвечающих требованиям правового акта, будет отказано в пересечении внешней границы Латвии, а также не будут приниматься заявления на получение визы.