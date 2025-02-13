На границе в Нарве снова очереди. От 4 до 8 часов ожидание. Места по-прежнему продают. Скандалы из-за этого продолжаются

- При мне было, что они не пустили человека, наверное, потому что знали кто он и почему стоит, - уточняет женщина.

- Невзначай приходят, пристраиваются. Всегда говорят: это моя сестра, тетя, бабушка, брат, а потом тихой сапой протаскивают один чемодан, затем - второй. Чем ближе к дверям, тем больше скандалов, - поясняет Ангела.

Путешественница подмечает, что в основном эти продавцы одеты в черные неприметные куртки, часто - в спортивные штаны. Только один ходил в яркой красной куртке, а еще один - в желтой. Гардероб женщин может отличаться, но по лицам их тоже легко определить. Она согласна с тем, когда еще занимают очередь с обменом один на один, но чаще люди пытаются ввести в очередь сразу нескольких человек.

- Тут лица одни те же, кто продает места, - говорит Ангела. - Я за последние полгода раза четыре уже ездила в Россию по семейным делам, у нас часть семьи там, часть - здесь. Все знают про эти продажи мест в очереди, да они даже уже и не скрывают.

- Кто местный? - пробует спорить женщина в капюшоне, но быстро замолкает. У нее даже рюкзака нет, только маленькая сумочка через плечо.

- Это местный человек, она стоит, чтобы занимать очередь, ее не слушайте, она так бизнес свой делает, - говорит Ангела. - А я еду из Таллинна в Москву. Стою здесь четыре часа.

Когда репортер спрашивает ее о том, как долго она стоит, неожиданно в диалог вступает впереди стоящая женщина в зимнем пуховике с капюшоном, плотно завязанным, наверное, чтобы спасаться от ветра. Она громко объявляет, что день ото дня все разнится. Можно пройти за четыре часа, а можно и восемь часов простоять.

Ангела, женщина лет 40, стильно одетая, с чемоданом, стоит 13 февраля в очереди с 9:30. В момент общения на часах 13:30. Скорее всего, как только пригласят зайти следующую группу ожидающих, она окажется на погранпункте. Но это не точно. Женщина примерно 20-я в очереди, но, по словам стоящих у границы, иногда запускают только по пять человек, а иногда „большой партией“.

Она также добавляет, что и несуну никуда не делись. По ее наблюдениям, активно несут товары из Ikea, которые в России сейчас сложно найти. А купить место можно от 70 до 100 евро. В декабре ей предлагали за 70 евро встать впереди, поближе ко входу. В этот раз не подходили.

Ангела видит, что мужчина привел женщину, идет к нему и начинает говорить, что пожалуется патрулю, эту женщину не пропустят. Мужчина в черной куртке тут же говорит, что он просто временно стоял, занимал для этой женщины и все, он уходит. Ангела какое-то время возмущается, но полиции пока нет рядом, она замолкает.

В это время репортер становится свидетелем, как женщина в капюшоне, которая не соглашалась с тем, что она продает места в очереди, отвечает на телефонный звонок и сообщает кому-то в ответ: „Да, вижу его, в коричневой куртке и с чемоданом“. По Петровской площади со стороны вокзала идет мужчина с описанными приметами. Она его встречает чуть поотдаль от очереди. Оглядывается на репортера и пробует стать спиной к нему. Но разговор все равно слышен. Она говорит, что нужно аккуратно передать деньги. Достает из сумочки портисигар, открывает его, протягивает „клиенту“, передает сигарету из него мужчине, а он опускает что-то плоское в этот портсигар. Вряд ли это любовная записка или шпионское послание. Далее она провожает мужчину до своего места в очереди. И уходит.

Другая женщина, Нина, которая стоит чуть подальше в очереди, говорит, что скандалов она не слышала, но кто-то иногда возмущается в начале очереди. Про несунов и продавцов она знает, но портить себе настроение не хочет. Предусмотрительно она не берет билет на самолет, потому что потерять билет хуже, чем купить его дороже. Потом она рассказывает историю, как женщина из Франции раздавала недавно в очереди сыр - или съесть сразу, или если кто-то не едет в Россию, взять с собой. Сейчас ввозить молочные продукты в Россию нельзя, а она не знала, специально везла вкусный сыр на подарки.

Мимо проходит женщина, она, наоборот, приехала из России, а уезжала 6 февраля.

- Хорошо, что сегодня не холодно, когда здесь стояла почти четыре часа, очень замерзла, но нас тогда веселили несколько выпивших мужчин. Один был с креслом, он называл его Семеном. Наверное, это его контрабанда, переносил в Россию, - рассказывает она. И сообщает также, что у мужчин был с собой даже столик, за ним и выпивали, передвигая его постепенно ближе ко входу на погранпункт.

Очередь продолжает удлиняться. Те, кто приезжает или приходит к концу очереди после 13:30, путают и встают за ожидающими автобус людьми. Потом им объясняют, что за ними не надо занимать, и вновь прибывшие проходят вперед. Но к 14:00 ожидающим автобус приходится сместиться в сторону, потому что уже неудобно стоять - очередь длинная.

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