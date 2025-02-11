Через границу в Нарве вновь пытались пронести вещи с советской символикой. Чем это закончилось?

Один из них хотел провезти пять значков, два стакана и брелоки для ключей с советской символикой, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Мужчине объяснили, что такая символика в Эстонии запрещена, после этого он отказался от вещей и продолжил свой путь в Эстонию. Затем еще один гражданин Италии пытался провезти в вещах три значка с подобными запрещенными образами. Ему также пришлось отказаться от этих вещей, чтобы въехать в страну.

Контекст

Министерство внутренних дел Эстонии напоминает!

Эстония не одобряет использование символов военной пропаганды Кремля.В Эстонии неуместно использовать противоречивые символы, которые могут указывать на одобрение войны. Не надевайте военную форму СССР или другую одежду c символикой победы во Второй мировой войне и не повязывайте на руку красную ленту. Пропагандистские символы, или символы стран, оккупировавших Эстонию, не подходят для того, чтобы почтить память павших.

Такие символы как Георгиевская лента и буква Z используются режимом Кремля в войне против Украины. Из них сделали антигуманные, оправдывающие преступления символы. Сегодня эти символы означают оправдание войны в Украине и подстрекание к еще большей военной агрессии, поэтому от их использования следует воздержаться.