Через границу в Нарве вновь пытались пронести вещи с советской символикой. Чем это закончилось?
7 февраля несколько итальянцев, путешествующих отдельно друг от друга, пытались провести вещи с запрещенной в Эстонии советской символикой через погранпункт в Нарве.
Один из них хотел провезти пять значков, два стакана и брелоки для ключей с советской символикой, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Мужчине объяснили, что такая символика в Эстонии запрещена, после этого он отказался от вещей и продолжил свой путь в Эстонию. Затем еще один гражданин Италии пытался провезти в вещах три значка с подобными запрещенными образами. Ему также пришлось отказаться от этих вещей, чтобы въехать в страну.
Контекст
Министерство внутренних дел Эстонии напоминает!
Эстония не одобряет использование символов военной пропаганды Кремля.В Эстонии неуместно использовать противоречивые символы, которые могут указывать на одобрение войны. Не надевайте военную форму СССР или другую одежду c символикой победы во Второй мировой войне и не повязывайте на руку красную ленту. Пропагандистские символы, или символы стран, оккупировавших Эстонию, не подходят для того, чтобы почтить память павших.
Такие символы как Георгиевская лента и буква Z используются режимом Кремля в войне против Украины. Из них сделали антигуманные, оправдывающие преступления символы. Сегодня эти символы означают оправдание войны в Украине и подстрекание к еще большей военной агрессии, поэтому от их использования следует воздержаться.
Кремль использует Георгиевскую ленту в военной пропаганде. У Георгиевской ленты исторически несколько значений. К сожалению, своими действиями Кремль унизил значение этого символа (случай нацистского режима и свастики). Путин превратился в фашиста, который с нацистскими целями нападает на Украину.
Использование символов показывает отношение к ситуации. Когда вы используете символы кремлевской пропаганды (например, знак Z, Георгиевская лента), вы тем самым указываете на поддержку действий этого режима, высказываете поддержку атаке суверенитета других стран, сбрасыванию бомб на мирных жителей и инфраструктуру и происходящему в Украине по инициативе Кремля насилию: убийствам беззащитных людей, мародерству и грабежам.
Не поддерживайте войну в Украине, используя Георгиевскую ленту и латинскую букву Z. Георгиевская ленточка и знак Z стали символами военной пропаганды Кремля. В нынешней ситуации невозможно различить, что имеют в виду те, кто носят Георгиевскую ленту. Хотят ли они выразить уважение участникам войны среди своих родственников, или поддержать начатые Кремлем военные действия в Украине. По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в Украине по состоянию на 17 апреля убиты 2072 и пострадали 2818 мирных жителей. Среди убитых 169 детей. (https://www.ohchr.org/en/news/2022/04/ukraine-civilian-casualty-update-18-april-2022 opens in a new tab).