Певкур на встрече с комитетом по обороне Палаты общин Великобритании: военная реформа России должна стать сигналом для всех союзников

„Развязанная Россией агрессивная война в Украине дала нам много информации для анализа её военного потенциала и стратегических намерений. Очевидно, что по завершении этой войны у России останется много опытных военнослужащих, которые захотят остаться в составе армии, а объявленная военная реформа приведёт к увеличению численности российской армии у наших границ. Поэтому критически важно наращивание совместного оборонного потенциала союзников. Надеюсь, что планы России вблизи границ НАТО станут для всех союзников сигналом к пробуждению, осознанию необходимости увеличения инвестиций в оборону. Только сила и коллективная мощь способны реально сдерживать Россию, — сказал министр обороны Певкур. — Несмотря на полномасштабную войну, Россия продолжает проводить гибридные атаки по всей Европе, пытаясь дестабилизировать западных союзников и отвлечь их внимание от событий в Украине. В настоящее время гибридные атаки остаются одним из ключевых инструментов Кремля в его стратегии против Запада, и их необходимо рассматривать как неотъемлемую часть угрозы прямого военного конфликта со стороны России“, — добавил он.