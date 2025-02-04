„Он — герой нашего времени“. Министр обороны Ханно Певкур — безынициативный исполнитель или готовый к сотрудничеству профессионал?
Министр обороны Ханно Певкур — это министр, которому в нашем правительстве доверяют больше всего. В течение нескольких месяцев Eesti Ekspress побеседовал с десятками людей. За рейтингом общественного доверия скрывается гораздо более противоречивый политик — для одних безынициативный исполнитель, для других — готовый к сотрудничеству профессионал. Возможно ли вообще выполнять роль, которую ожидают от Певкура, в современной западной демократии?
В четверг, 16 января, кабинет правительства, занимающийся вопросами безопасности страны, собрался в тайной комнате на Тоомпеа. Через несколько дней, во вторник, ряд ключевых фигур в сфере обороны собрались в другой тайной комнате в центре Таллинна. Там было руководство Сил обороны. Несколько человек из Министерства обороны. Но не было министра обороны Ханно Певкура, который в то же самое время встречался с послом США.