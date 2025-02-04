Эстонский Экспресс
04.02.2025, 08:59

„Он — герой нашего времени“. Министр обороны Ханно Певкур — безынициативный исполнитель или готовый к сотрудничеству профессионал?

 
Я И ВСЕ МОИ ДРУЗЬЯ: Министр обороны Ханно Певкур ведет себя безупречно в глазах общественности и на „ты“ с сильными мира сего. Для него важно поддерживать этот имидж. Некоторые считают, что чересчур важно.
Я И ВСЕ МОИ ДРУЗЬЯ: Министр обороны Ханно Певкур ведет себя безупречно в глазах общественности и на „ты“ с сильными мира сего. Для него важно поддерживать этот имидж. Некоторые считают, что чересчур важно.
ФОТО: Delfi Meedia

Министр обороны Ханно Певкур — это министр, которому в нашем правительстве доверяют больше всего. В течение нескольких месяцев Eesti Ekspress побеседовал с десятками людей. За рейтингом общественного доверия скрывается гораздо более противоречивый политик — для одних безынициативный исполнитель, для других — готовый к сотрудничеству профессионал. Возможно ли вообще выполнять роль, которую ожидают от Певкура, в современной западной демократии?

В четверг, 16 января, кабинет правительства, занимающийся вопросами безопасности страны, собрался в тайной комнате на Тоомпеа. Через несколько дней, во вторник, ряд ключевых фигур в сфере обороны собрались в другой тайной комнате в центре Таллинна. Там было руководство Сил обороны. Несколько человек из Министерства обороны. Но не было министра обороны Ханно Певкура, который в то же самое время встречался с послом США.

Выйдя из тайной комнаты на свет божий, присутствовавшие там люди узнали, что премьер-министр Кристен Михал в радиопередаче пообещал увеличить расходы на оборону Эстонии до пяти процентов. „Это был большой сюрприз“, — говорит один из высокопоставленных чиновников. Ни в одной из тайных комнат об этом не говорили.

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