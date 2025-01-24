Estonian Startup Awards: в Эстонии определили лучшие стартапы(3)
23 января бобъявили самых успешных основателей и инвесторов Эстонии, а также тех, кто больше всего способствовал развитию стартап-сектора в прошлом году. Победителей премии Estonian Startup Awards выбрали из более чем 300 кандидатов, выдвинутых самими членами сообщества.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в своей речи отметил, что стартапы дают почти 4% ВВП Эстонии, хотя еще недавно этот показатель был 1,5%.
„Такой рост подчеркивает важность сектора для экономики Эстонии и наших людей, а также его международное значение. И не только благодаря инновациям, но и укреплению репутации Эстонии как технологического лидера в мире“, — сказал Михал.
Он поздравил номинантов и победителей и подчеркнул, что последние годы были трудными для всех, но эстонские стартапы не только пережили шторм, но и стали сильнее. „Все больше компаний становятся прибыльными, что вносит вклад в нашу экономику так, как несколько лет назад было трудно себе представить“.
Соосновательница LIFT99 Элизе Сасс отметила, что победители этого года доказали: эстонский стартап-сектор движется в сторону глубоких технологий и инноваций. „В прошлом году увеличились обороты, расширились клиентские базы и появились новые продукты. Эстонский стартап-сектор идет в ногу с глобальными трендами, а наша оборонная промышленность определенно является драйвером роста. Радуют также глубокие технологии, где наука превращается в продукт. Это доказывает, что эстонские основатели не боятся работать в сферах, которые нас напрямую касаются“, — сказала Сасс.
По данным Startup Estonia, сегодня в Эстонии работает около 1600 стартапов, а лучшие представители сектора были определены в 11 категориях.
Основатели года: Мартин Сокк и Михкель Аамер, Lightyear
Мартин Сокк и Михкель Аамер возглавляют инвестиционную платформу Lightyear, которая меняет инвестиционный ландшафт Европы, предоставляя каждому возможность легко и удобно увеличивать свое благосостояние. В прошлом году Lightyear увеличила объем транзакций и вышла на новые рынки.
Инвестор года: Таавет Хинрикус
В 2024 году фонд Plural собрал свой второй фонд объемом 500 миллионов евро и продолжил инвестировать в самые амбициозные стартапы Европы. Помимо этого, партнерство Taavet+Sten было ребрендировано в Skaala в связи с расширением инвестиционного фокуса и деятельности. Skaala участвовала в выкупе Kristiine Keskus и начала развитие проекта Krulli Kvartal. Таавет также продолжил поддержку школы kood/Jõhvi, которая в прошлом году расширила свою деятельность в Финляндию.
Вклад года: Таави Котка
Движение HK Unicorn Squad познакомило более 4000 девочек с миром технологий. В возрастной группе 8–12 лет в Эстонии теперь больше девочек изучают технологии, чем мальчиков. Программа расширяется и её второй этап Unicorn Squad PRO, в сотрудничестве с TalTech, нацелен на девочек в возрасте 16–18 лет, помогая им в выборе карьеры и знакомя с различными техническими специальностями. В 2024 году движение также сотрудничало с Google для перевода материалов по искусственному интеллекту и разработки курсов AI для всех детей Эстонии в возрасте 11–14 лет.
Лучшая стартап-компания в области оборонной промышленности и дебют года: Frankenburg Technologies
Основанная в 2024 году, компания Frankenburg Technologies занимается разработкой и производством систем противовоздушной обороны, включая ракеты. Цель стартапа — создание ракетных систем, которые можно производить дешевле, быстрее и в больших объемах, чем позволяет современная промышленность. Frankenburg Technologies развивает наведение ракет, используя передовую платформу ситуационной осведомленности на базе искусственного интеллекта. Эта технология позволяет предвидеть угрозы и опережать противников. В прошлом году компания расширила свою деятельность в Украину и Великобританию, а также работает в Латвии, Литве и Эстонии.
Самый быстрый рост выручки и лучшая аппаратная стартап-компания: DefSecIntel Solutions
Компания DefSecIntel Solutions, работающая в области оборонных технологий, безопасности и разведки, стремится сделать мир безопаснее с помощью умных решений. Стартап разрабатывает и производит передовые мобильные автономные системы наблюдения и ПВО на базе искусственного интеллекта, охватывая как аппаратные, так и программные аспекты. В 2024 году компания увеличила свою выручку с 7 миллионов евро (2022) до 40 миллионов евро, удвоила свою команду в Эстонии, открыла новый завод в Эстонии (в дополнение к заводу на 30 сотрудников и центру обслуживания в Киеве) и представила новый продукт — систему ближней ПВО EIRSHIELD. Эта система позволяет обнаруживать, отслеживать и контролировать действия дронов, а при необходимости подавлять их или сбивать.
Лучший стартап в области глубоких технологий: GScan
Эстонская компания GScan, работающая в области глубоких технологий, выходит на глобальный рынок с революционной технологией на основе мюонного излучения. Технология позволяет выявлять дефекты на глубине более 10 метров в таких критически важных объектах как мосты, тоннели и ядерные системы. В 2025 году компания планирует установить партнерства с такими мировыми корпорациями, как BP, National Highways, AtkinsRealis и Jacobs, одновременно укрепляя свое присутствие за счет новых офисов в Великобритании и Германии.
Лучший стартап в области зеленых технологий: Yaga
Yaga — это платформа для покупки и продажи подержанных вещей, ориентированная на Эстонию и Африку. Компания твердо верит в будущее перепродажи модных товаров, от чего выигрывают продавцы, покупатели и окружающая среда. На сегодняшний день через Yaga было продано более 4 миллионов подержанных вещей. Будучи лидером рынка в Эстонии и Южной Африке, Yaga недавно расширила свою деятельность в Кению.
Лучший финтех-стартап: Lightyear
Lightyear предоставляет каждому возможность инвестировать легко и выгодно. В прошлом году компания значительно увеличила объем транзакций и успешно вышла на новые рынки.
Лучший стартап в сфере программного обеспечения как услуги (SaaS): Katana
Платформу Katana используют 1500 клиентов по всему миру для управления заказами на закупку и производство, а также для отслеживания запасов и состояния складов. Katana гарантирует, что клиенты смогут доставить нужный продукт правильному клиенту в нужное время, избегая избыточных запасов.Вручение премий Estonian Startup Awards организуют LIFT99, Эстонское общество основателей и Startup Estonia, а главными партнерами мероприятия являются Swedbank, Министерство обороны и город Таллинн.