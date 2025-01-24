Estonian Startup Awards: в Эстонии определили лучшие стартапы

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в своей речи отметил, что стартапы дают почти 4% ВВП Эстонии, хотя еще недавно этот показатель был 1,5%.

„Такой рост подчеркивает важность сектора для экономики Эстонии и наших людей, а также его международное значение. И не только благодаря инновациям, но и укреплению репутации Эстонии как технологического лидера в мире“, — сказал Михал.

Он поздравил номинантов и победителей и подчеркнул, что последние годы были трудными для всех, но эстонские стартапы не только пережили шторм, но и стали сильнее. „Все больше компаний становятся прибыльными, что вносит вклад в нашу экономику так, как несколько лет назад было трудно себе представить“.

Соосновательница LIFT99 Элизе Сасс отметила, что победители этого года доказали: эстонский стартап-сектор движется в сторону глубоких технологий и инноваций. „В прошлом году увеличились обороты, расширились клиентские базы и появились новые продукты. Эстонский стартап-сектор идет в ногу с глобальными трендами, а наша оборонная промышленность определенно является драйвером роста. Радуют также глубокие технологии, где наука превращается в продукт. Это доказывает, что эстонские основатели не боятся работать в сферах, которые нас напрямую касаются“, — сказала Сасс.

По данным Startup Estonia, сегодня в Эстонии работает около 1600 стартапов, а лучшие представители сектора были определены в 11 категориях.

Основатели года: Мартин Сокк и Михкель Аамер, Lightyear

Мартин Сокк и Михкель Аамер возглавляют инвестиционную платформу Lightyear, которая меняет инвестиционный ландшафт Европы, предоставляя каждому возможность легко и удобно увеличивать свое благосостояние. В прошлом году Lightyear увеличила объем транзакций и вышла на новые рынки.

Инвестор года: Таавет Хинрикус