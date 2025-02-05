Оборонная промышленность Эстонии может получить до 1 млрд евро от Европейского фонда

„Особого признания заслуживают эстонские предприятия, успешно прошедшие раунды подачи заявок Европейского оборонного фонда. Помимо финансовой поддержки, участие в программе дает ценный международный опыт. Успех отечественных предприятий играет важную роль для Эстонии: финансирование со стороны Европейского союза способствует дальнейшему развитию важных для нас возможностей и расширяет экспортный потенциал нашей оборонной промышленности“, — сказал руководитель отдела инноваций Министерства обороны Мийко Перис.

Европейская комиссия утвердила программу EDF на 2025 год. В рамках текущего конкурса будет распределено 1,065 миллиарда евро по 33 направлениям. Отдельная поддержка проектов малых и средних предприятий составит 67 миллионов евро.

Подача заявок на участие в раунде 2025 года начнется в середине февраля, а крайний срок подачи — середина октября 2024 года. Эстония уделяет особое внимание защите подводной инфраструктуры и разработке новых средств воздушного нападения. Для поддержки оборонной промышленности Эстонии в процессе подачи заявок Министерство обороны проведет 20 марта в Таллинне информационный день. Европейские информационные дни пройдут 2 и 3 апреля в Брюсселе. Эстонские предприятия добились успеха в раундах подачи заявок на поддержку EDF с момента его создания в 2021 году.

В период с 2021 по 2023 годы эстонские предприятия получили 63,63 миллиона евро, выступая в роли руководителей проектов или партнеров. Общий объем международных проектов EDF с участием эстонских предприятий составил 1,34 миллиарда евро.

В 2023 году по итогам конкурса проектов Европейского союза в области оборонных исследований и разработок финансирование получили девять международных проектов с участием Эстонии, общая сумма финансирования составила 241 миллион евро.

В 2024 году интерес к программе достиг рекордного уровня. Итоги последнего конкурсного отбора будут объявлены в мае.

В период с 2021 по 2027 год Европейский союз планирует инвестировать около 8 миллиардов евро в оборонные исследования и разработки через Европейский фонд обороны. Программа EDF направлена на укрепление оборонного потенциала Европы и развитие сотрудничества между государствами-членами. На сегодняшний день фонд поддержал сотни проектов, оказав значительную поддержку развитию европейской оборонной промышленности.

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