Правда ли, что военным вертолётом, столкнувшимся с лайнером в Вашингтоне, управляла трансгендерная женщина?
После того как в конце января 2025 года в небе над Вашингтоном пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом, в Сети распространилась информация, что за штурвалом последнего находилась трансперсона. Мы проверили достоверность подобных публикаций.
В конце января 2025 года недалеко от аэропорта Вашингтона произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли 67 человек, в том числе советские и российские фигуристы, уже много лет работавшие в США тренерами. Спустя два дня американские пользователи X, а затем и российские медиа сообщили, что за штурвалом вертолёта, столкнувшегося с пассажирским бортом, находилась пилот-стажёр Джо Эллис — трансгендерная женщина, которая служила в Национальной гвардии Вирджинии. Некоторые ресурсы подчеркнули, что именно она виновна в происшествии. Так, издание News.ru выпустило заметку под заголовком „Трансгендер убил российских фигуристов в США“, а „Аргументы и факты“ назвали свой материал „Месть ЛГБТ. За гибелью российских фигуристов стоит трансгендер-антитрампист“. Российские пользователи социальных сетей утверждали: „Пилот управляла воздушным судном хаотично, игнорируя перепады высоты“, что могло стать причиной катастрофы. Подобные публикации набрали сотни тысяч просмотров, в частности в Telegram-каналах „Анатолий Шарий“ (1 млн просмотров на момент написания этого разбора), „Прямой эфир“ (767 000), „Саня во Флориде“ (516 200), „Zаписки vетерана“ (104 900) и др.
В ночь на 30 января рядом с вашингтонским аэропортом имени Рейгана произошла авиакатастрофа: пассажирский самолёт авиакомпании American Airlines во время захода на посадку столкнулся с вертолётом Black Hawk американских ВВС. На борту самолёта находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а в вертолёте — трое военнослужащих. Никто из них не выжил. Вскоре в ходе расследования были названы имена двух из трёх погибших членов экипажа Black Hawk. Имя третьего не было обнародовано, что спровоцировало волну слухов о личности этого человека.
Одним из первых имя третьего погибшего военного опубликовало американское издание Santa Monica Observer — соответствующая статья вышла под заголовком „Трансгендерный пилот по имени Джо Эллис направила вертолёт Black Hawk в самолёт American Airlines в аэропорту Рейгана“. Позже эта заметка была удалена, однако пользователи Facebook успели опубликовать скриншоты с комментариями вроде: „Грустно, очень грустно. Психическое заболевание, вызванное действиями нашего собственного правительства?“
Вслед за американскими интернет-пользователями российские СМИ и Telegram-каналы тоже распространили информацию о причастности Эллис к столкновению. Некоторые блогеры утверждали, что авиакатастрофа могла быть подстроена ею умышленно — как акт терроризма. По другой версии, Эллис намеренно спровоцировала столкновение в ответ на указ президента США Дональда Трампа от 27 января, запрещающий трансгендерам служить в армии.
31 января Эллис опубликовала пост в Facebook, опровергнув свою смерть или причастность к инциденту. Она назвала обвинения безумием и неуважением к семьям жертв крушения, которые „заслуживают лучшего, чем интернет-троллинг“. Примерно через два часа после этой публикации Эллис также опубликовала видео с „доказательством жизни“:
„Интересное утро. Это Джо Эллис, я пилот Black Hawk Национальной гвардии Вирджинии. Я понимаю, что некоторые люди связывают меня с катастрофой в округе Колумбия, и это неправда. Пытаться связать это с какой-то политической программой — оскорбительно по отношению к семьям [погибших]; они этого не заслуживают, я этого не заслуживаю, и я надеюсь, что вы все знаете, что я жива и здорова, и этого должно быть достаточно для вас всех, чтобы положить конец всем слухам. У меня также есть заявление: Министерство обороны несёт ответственность за уведомления о потерях. На том Black Hawk, который столкнулся с лайнером в среду вечером, не было военнослужащих Национальной гвардии Вирджинии. Спасибо“.
28 января — после того, как Трамп подписал указ о запрете трансперсонам служить в армии и незадолго до авиакатастрофы у аэропорта Рейгана, — Эллис опубликовала колонку о своей военной карьере. Там говорится, что пилот присоединилась к Национальной гвардии Вирджинии в 2009 году, служила в Ираке, Гватемале и Кувейте. В 2023 году Эллис уведомила командование в намерении совершить транспереход и, получив одобрение, начала гормональную терапию. В колонке подчёркивается, что службу пилот совмещает с работой IT-инженером в частном секторе и благодаря этому самостоятельно оплачивает медицинские услуги, связанные с лечением гендерной дисфории. „Я прослужила в одном подразделении 15 лет. Хочу прослужить ещё как минимум 15 лет. Я люблю своё государство и люблю свою страну“, — констатирует Эллис. Она также поблагодарила сослуживцев за их поддержку.
2 февраля представитель армии США заявил, что третьим погибшим членом экипажа Black Hawk была капитан Ребекка Лобак. Именно она находилась за штурвалом вертолёта (отмечается, что имя военнослужащей не раскрывалось по просьбе родственников). Информации о том, что Лобак была трансперсоной (равно как и её погибшие коллеги: старший уорент-офицер Эндрю Ллойд Ивс и старший сержант Райан Остин О’Хара), в открытых источниках нет.
По-видимому, первоисточником сообщений о причастности Эллис к катастрофе стал пользователь соцсети X @FakeGayPolitics, который ранним утром 31 января написал: „Пилот Black Hawk идентифицирован как старший уорент-офицер 2-го класса Джо Эллис, трансгендерная женщина. Джо Эллис служила в Национальной гвардии Вирджинии 15 лет и совершила переход, будучи пилотом. Джо делала радикальные антитрамповские заявления в социальных сетях“. Пост был удалён вечером того же дня.
В российском медиапространстве ложная новость о гибели Джо Эллис тоже появилась 31 января. Одной из наиболее ранних найденных „Проверено“ публикаций стал пост члена Общественной палаты Дагестана Шамиля Хадулаева, появившийся в его Telegram-канале 31 января в 10:31 по московскому времени. Спустя два часа эту же ложную информацию опубликовал заместитель генерального директора ВГТРК и бывший депутат Московской городской думы Андрей Медведев, чей пост набрал 230 000 просмотров. Именно на этот пост ссылается множество Telegram-каналов, которые позже поделились этим фейком.
Таким образом, трансгендерный пилот Джо Эллис не была причастна к авиакатастрофе 29 января вблизи аэропорта в Вашингтоне. Опровергая свою гибель, Эллис записала видео, в котором назвала подобные сообщения выдумкой троллей.
Итог: Фейк