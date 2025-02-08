Правда ли, что военным вертолётом, столкнувшимся с лайнером в Вашингтоне, управляла трансгендерная женщина?

Одним из первых имя третьего погибшего военного опубликовало американское издание Santa Monica Observer — соответствующая статья вышла под заголовком „Трансгендерный пилот по имени Джо Эллис направила вертолёт Black Hawk в самолёт American Airlines в аэропорту Рейгана“. Позже эта заметка была удалена, однако пользователи Facebook успели опубликовать скриншоты с комментариями вроде: „Грустно, очень грустно. Психическое заболевание, вызванное действиями нашего собственного правительства?“

В ночь на 30 января рядом с вашингтонским аэропортом имени Рейгана произошла авиакатастрофа: пассажирский самолёт авиакомпании American Airlines во время захода на посадку столкнулся с вертолётом Black Hawk американских ВВС. На борту самолёта находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а в вертолёте — трое военнослужащих. Никто из них не выжил. Вскоре в ходе расследования были названы имена двух из трёх погибших членов экипажа Black Hawk. Имя третьего не было обнародовано, что спровоцировало волну слухов о личности этого человека.

Вслед за американскими интернет-пользователями российские СМИ и Telegram-каналы тоже распространили информацию о причастности Эллис к столкновению. Некоторые блогеры утверждали, что авиакатастрофа могла быть подстроена ею умышленно — как акт терроризма. По другой версии, Эллис намеренно спровоцировала столкновение в ответ на указ президента США Дональда Трампа от 27 января, запрещающий трансгендерам служить в армии.

31 января Эллис опубликовала пост в Facebook, опровергнув свою смерть или причастность к инциденту. Она назвала обвинения безумием и неуважением к семьям жертв крушения, которые „заслуживают лучшего, чем интернет-троллинг“. Примерно через два часа после этой публикации Эллис также опубликовала видео с „доказательством жизни“:

„Интересное утро. Это Джо Эллис, я пилот Black Hawk Национальной гвардии Вирджинии. Я понимаю, что некоторые люди связывают меня с катастрофой в округе Колумбия, и это неправда. Пытаться связать это с какой-то политической программой — оскорбительно по отношению к семьям [погибших]; они этого не заслуживают, я этого не заслуживаю, и я надеюсь, что вы все знаете, что я жива и здорова, и этого должно быть достаточно для вас всех, чтобы положить конец всем слухам. У меня также есть заявление: Министерство обороны несёт ответственность за уведомления о потерях. На том Black Hawk, который столкнулся с лайнером в среду вечером, не было военнослужащих Национальной гвардии Вирджинии. Спасибо“.