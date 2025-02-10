Мнение
10.02.2025, 23:30

„Эта штука долетит до Кремля.“ Кошмар России: американцы разрабатывают чудо-оружие для Украины с дальностью полета 463 километра

 
По замыслу художника ERAM
По замыслу художника ERAM
ФОТО: US Air Force

Помимо большой дальности полёта, оно также оснащена инновационной системой наведения, которую россияне не смогут заглушить. Delfi рассказывает подробнее об американском чудо-оружии.

Украинский военный портал Defence Express сообщает, что Соединенные Штаты разрабатывают для вооруженных сил Украины секретную ракетно-бомбовую систему — по сути, планирующую бомбу с ракетным двигателем ERAM, дальность полёта которой достигает 463 километров. На нее может быть установлена система наведения Quicksink, позволяющая атаковать морские цели и топить вражеские корабли.

О новой разработке известно крайне мало, однако первые упоминания о ее существовании появились в июле 2024 года, хотя контракт на запуск проекта был подписан ещё в январе 2023 года.

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