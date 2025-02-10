10.02.2025, 23:30
„Эта штука долетит до Кремля.“ Кошмар России: американцы разрабатывают чудо-оружие для Украины с дальностью полета 463 километра
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Помимо большой дальности полёта, оно также оснащена инновационной системой наведения, которую россияне не смогут заглушить. Delfi рассказывает подробнее об американском чудо-оружии.
Украинский военный портал Defence Express сообщает, что Соединенные Штаты разрабатывают для вооруженных сил Украины секретную ракетно-бомбовую систему — по сути, планирующую бомбу с ракетным двигателем ERAM, дальность полёта которой достигает 463 километров. На нее может быть установлена система наведения Quicksink, позволяющая атаковать морские цели и топить вражеские корабли.
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