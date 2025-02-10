МНЕНИЕ | От российской электросети мы отключились. Теперь бы ещё и границу закрыть!

Эстония должна уметь решительно отделить добро от абсолютного зла и не обязана предоставлять услуги двуличным гражданам России по всему миру, которые до сих пор не понимают, что метания через эту огромную пропасть — это не какое-то „право“, и тем более не является чем-то правильным.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс на прошлой неделе посетил Нарву. В том числе побывал он и у пограничного пункта, где вместе с мэром города Катри Райк снял небольшое видео для социальных сетей. На вопрос Райк Ляэнеметс пообещал, что российская граница останется открытой, если Россия не предпримет ничего, что потребовало бы ее закрытия. Министр пояснил, что имеет в виду аналогичную ситуацию, которую Москва создала с миграционным давлением на границу с Финляндией, вынудив северных соседей полностью ее закрыть.