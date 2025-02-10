10.02.2025, 18:32
МНЕНИЕ | От российской электросети мы отключились. Теперь бы ещё и границу закрыть!
Точно так же, как это было с линиями электропередачи, продолжающаяся ситуация на границе с Россией, которая одновременно и чуточку открыта, и чуточку закрыта, работает против нас.
Эстония должна уметь решительно отделить добро от абсолютного зла и не обязана предоставлять услуги двуличным гражданам России по всему миру, которые до сих пор не понимают, что метания через эту огромную пропасть — это не какое-то „право“, и тем более не является чем-то правильным.
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