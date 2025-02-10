Редкоземельные металлы как гарантия безопасности: Трамп может вооружить Украину до зубов

Украина имеет самые большие в Европе запасы лития, титана и значительные залежи других ископаемых, необходимых в производстве аккумуляторов, электротранспорта и другой техники, а также обеспечение топливом атомных электростанций. Поэтому Киев разработал инвестиционный портфель по их совместной разработке стоимостью 3,6 млрд долларов. Ещё в 2023 году Кабинет министров Украины утвердил список полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для экономики и обороны, а также месторождений, где их добывают. Список содержит 5 полезных ископаемых: ванадиевые, литиевые, титановые, урановые руды и калийную соль. Именно на эти месторождения могут быть заключены соглашения о разделе продукции, а это 26 месторождений.

К сожалению, украинские энергетические месторождения, металлы и минералы стоимостью не менее 12,4 триллиона долларов уже находятся под контролем России. Помимо 63% угольных месторождений Украины Москва присвоила 11% нефтяных месторождений, 20% месторождений природного газа, 42% металлов и 38% месторождений редкоземельных и других критических минералов, включая литий. Кремль захватил 41 месторождение угля, 27 участков природного газа, 14 участков пропана, 9 месторождений нефти, 6 месторождений железной руды, 2 участка титановой руды, 2 участка циркониевой руды, один участок стронция, один участок золотодобычи и один значительный карьер известняка. Поэтому вложив в войну против Украины 0,5 триллиона долларов, Москва захватила природные богатства в 25 раз больше вложенного, что только подтверждает характер этой войны как исключительно грабительский и колониальный.

„Мы говорим Украине, что у них очень ценные редкоземельные металлы ... Мы хотим заключить с Украиной соглашение, по которому они обеспечат нашу помощь своими полезными ископаемыми и другим“, - заявил ДональдТрамп. Россия уже оккупировала 38% месторождений редкоземельных минералов Украины, а США заинтересованы в получении доступа к украинским ресурсам. Украина имеет значительные запасы цветных и редкоземельных металлов, в частности, уникальные месторождения бериллия, циркония, тантала, комплекс фосфорных руд. Киев также имеет реальную возможность выйти на мировой рынок с чистыми и сверхчистыми металлами, такими как галлий, индий, таллий, свинец, олово.

Президент Зеленский осенью уже обсуждал этот вопрос с ДональдомТрампом. Редкие металлы обладают уникальными свойствами, что делает их незаменимыми в высокотехнологичной промышленности, включая производство электроники, аккумуляторов, магнитов, лазеров и современной военной техники. Украина имеет запасы лития – около трети от доказанных в Европе; запасы графита – входит в топ-5 ведущих государств; запасы титана – входит в топ-10 стран; залежи урановых руд – занимает первое место в Европе и 11-е в мире. В Украине также есть запасы и другого критического сырья: марганца, железа, золота, свинца, цинка, кобальта, никеля, меди, циркония и т.д.

Президент Украины выразил мнение, что такое соглашение органично дополнит и усилит существующую систему экономического давления на Россию. Дональд Трамп, как сообщает Financial Times, заинтересовался этим пунктом „Плана победы“, а сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что украинские редкоземельные элементы могут стать стратегическим активом.

План победы содержит предложение для международных партнеров по совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместному инвестированию и использованию экономического потенциала. Ведь залежи критических ресурсов в Украине вместе с глобально важным потенциалом Украины в производстве энергии и продовольствия являются одними из ключевых целей захвата России в этой войне. „Украина предлагает США вместе с определёнными партнерами, в частности это Евросоюз, частью которого Украина будет, и с другими партнёрами в мире, заключить специальное соглашение относительно совместной защиты имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала. Это также - мир благодаря силе. Экономической силе“, - подчеркнул Владимир Зеленский .

Не исключено, что президент США вооружит Украину до зубов, однако не позволит применять всё оружие в надежде на заключение быстрого мира.

Значит ли всё это, что Украине следует ожидать новых поставок оружия из-за океана и быть готовым к продолжению войны? Не исключено, что президент США вооружит Украину до зубов, однако не позволит применять всё оружие в надежде на заключение быстрого мира. Что касается редкоземельных металлов, то часть из них залегает в оккупированной зоне. Возможно, Украине теперь дадут оружие, чтобы их вернуть военным путем.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал предложение президента США попытку „привязать“ помощь Киеву к украинским ресурсам „эгоистическим“. По его словам, Киев должен использовать эти ресурсы для восстановления страны по окончании боевых действий. Между тем Украина готова к договоренностям с президентом США, ведь среди населения есть понимание, что если природные ресурсы не использовать вместе с США, то со временем Россия сможет захватить их бесплатно, как она уже это сделала на Донбассе и временно оккупированной территории Запорожской и Херсонской областей.

Вместе с этим в Украине от Вашингтона ожидают необходимую помощь в окончании российской агрессии и надёжные гарантии безопасности, чтобы предотвратить войну в будущем. Российская пропаганда пытается искажать заявления Дональда Трампа, чтобы дискредитировать украинское руководство и партнёрство с Вашингтоном. Однако сотрудничество с США и ЕС по украинским стратегическим ресурсам – это взаимовыгодное партнерство. Ведь Киев оставляет контроль над своими недрами.

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