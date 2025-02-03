03.02.2025, 15:21
ОБЗОР | Ханс Х. Луйк: за безумием Трампа стоит метод, который не сулит ничего хорошего, особенно Германии
Автор продал свой зимний дом во Флориде из-за ссоры с друзьями
ФОТО: Delfi Meedia
Трамп командует Америкой и миром с помощью твитов и нескольких прилагательных: „great“ (великий), „beautiful“ (красивый), „stupid“ (тупой) и „idiot“ (идиот).
На прошлой неделе еще можно было сомневаться, действительно ли 200 решений, подписанных президентом Трампом, были настоящими или же это всего лишь шоу. Некоторые из них сразу же застряли в судах, например, решение оставить детей мигрантов без гражданства. Театральность президентских указов также наводила на мысль, что все это не всерьез.
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