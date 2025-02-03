ОБЗОР | Ханс Х. Луйк: за безумием Трампа стоит метод, который не сулит ничего хорошего, особенно Германии

На прошлой неделе еще можно было сомневаться, действительно ли 200 решений, подписанных президентом Трампом, были настоящими или же это всего лишь шоу. Некоторые из них сразу же застряли в судах, например, решение оставить детей мигрантов без гражданства. Театральность президентских указов также наводила на мысль, что все это не всерьез.