Мнение
10.02.2025, 12:46

Ольга Штраубе: „Дерзкие и красивые центристы“ своей коррупцией устраивают всех - избирателей и политических партнеров

 
Коррупция Центристской партии отражает реальность эстонской политики
Пресс-конференция Центристской партии после оглашения приговора Госсуда, 7 февраля 2025 года
Пресс-конференция Центристской партии после оглашения приговора Госсуда, 7 февраля 2025 года
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Даже если бы Михаил Корб и Тынис Лийнат в день пенсии вставали вместе с пенсионерами в очередь у банкомата и отбирали у них деньги сразу, едва красивые купюры покажутся в окошке, избиратели центристов все равно отдавали бы голоса своим любимчикам.

В пятницу Государственный суд Эстонии вынес важное решение. Судьи оставили в силе постановление Таллиннского окружного суда, вынесенное в марте прошлого года, согласно которому Центристская партия, ее бывший генеральный секретарь Михаил Корб и бизнесмен Хиллар Тедер были признаны виновными в торговле влиянием.

Суд первой инстанции первоначально оправдал обвиняемых. Окружной суд пересмотрел решение уездного суда и приговорил Хиллара Тедера к одному году и пяти месяцам условного лишения свободы, а Михаила Корба – к одному году и двум месяцам условного лишения свободы. Центристская партия была оштрафована на 750 000 евро, к которым добавилась неуплаченная часть ранее назначенного наказания, в результате чего общий штраф для партии составил один миллион евро.

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