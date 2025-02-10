Ольга Штраубе: „Дерзкие и красивые центристы“ своей коррупцией устраивают всех - избирателей и политических партнеров

Даже если бы Михаил Корб и Тынис Лийнат в день пенсии вставали вместе с пенсионерами в очередь у банкомата и отбирали у них деньги сразу, едва красивые купюры покажутся в окошке, избиратели центристов все равно отдавали бы голоса своим любимчикам.