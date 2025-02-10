10.02.2025, 12:46
Ольга Штраубе: „Дерзкие и красивые центристы“ своей коррупцией устраивают всех - избирателей и политических партнеров
Коррупция Центристской партии отражает реальность эстонской политики
ФОТО: | Delfi Meedia
Даже если бы Михаил Корб и Тынис Лийнат в день пенсии вставали вместе с пенсионерами в очередь у банкомата и отбирали у них деньги сразу, едва красивые купюры покажутся в окошке, избиратели центристов все равно отдавали бы голоса своим любимчикам.
В пятницу Государственный суд Эстонии вынес важное решение. Судьи оставили в силе постановление Таллиннского окружного суда, вынесенное в марте прошлого года, согласно которому Центристская партия, ее бывший генеральный секретарь Михаил Корб и бизнесмен Хиллар Тедер были признаны виновными в торговле влиянием.
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