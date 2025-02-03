Оформили кредиты на 14 000 евро. Жители Ида-Вирумаа продолжают попадаться на удочку мошенников(2)
Жители Ида-Вирумаа продолжают попадаться на удочку мошенников.
Так, 29 января жителю Кохтла-Ярве позвонил мошенник, который сначала представился сотрудником банка, а затем сотрудником полиции и попросил мужчину подтвердить различные транзакции с помощью Smart-ID. В результате этих действий на имя мужчины были выданы два кредита на общую сумму 14 400 евро. Обстоятельства дела о мошенничестве расследуются полицией в рамках уголовного производства.
31 января мошенники позвонили жительнице Нарвы и сообщили, что ее близкий человек якобы стал виновником ДТП, в результате которого пострадало третье лицо. У женщины выманили 1200 евро на покрытие медицинских расходов этого человека. Обстоятельства дела о мошенничестве расследуются полицией в рамках уголовного производства.
Как защитить себя?
По словам руководителя подразделения Swedbank по предотвращению финансовых преступлений Ээро Эргма, чтобы не стать жертвой мошенников, важно следовать следующим принципам:
Никогда не сообщайте PIN-коды и другую личную информацию.
Не доверяйте неожиданным телефонным звонкам с просьбой принять срочные меры.
Если вы подозреваете мошенничество, положите трубку и свяжитесь со своим банком самостоятельно.
Не поддавайтесь на манипуляции и запугивания.
Следите за новостями о мошеннических схемах и делитесь информацией со своими близкими.
Если Вы стали жертвой мошенничества, немедленно сообщите об этом в банк и полицию.
Осведомлённость и быстрые действия могут спасти ваше имущество и имущество других людей от мошенников.