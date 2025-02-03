ЧП и криминал
03.02.2025, 12:16

Оформили кредиты на 14 000 евро. Жители Ида-Вирумаа продолжают попадаться на удочку мошенников

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Люди продолжают верить мошенникам.
Люди продолжают верить мошенникам.
ФОТО: Argo Ingver

Жители Ида-Вирумаа продолжают попадаться на удочку мошенников.

Так, 29 января жителю Кохтла-Ярве позвонил мошенник, который сначала представился сотрудником банка, а затем сотрудником полиции и попросил мужчину подтвердить различные транзакции с помощью Smart-ID. В результате этих действий на имя мужчины были выданы два кредита на общую сумму 14 400 евро. Обстоятельства дела о мошенничестве расследуются полицией в рамках уголовного производства.

31 января мошенники позвонили жительнице Нарвы и сообщили, что ее близкий человек якобы стал виновником ДТП, в результате которого пострадало третье лицо. У женщины выманили 1200 евро на покрытие медицинских расходов этого человека. Обстоятельства дела о мошенничестве расследуются полицией в рамках уголовного производства.

Как защитить себя?

По словам руководителя подразделения Swedbank по предотвращению финансовых преступлений Ээро Эргма, чтобы не стать жертвой мошенников, важно следовать следующим принципам:

  • Никогда не сообщайте PIN-коды и другую личную информацию.

  • Не доверяйте неожиданным телефонным звонкам с просьбой принять срочные меры.

  • Если вы подозреваете мошенничество, положите трубку и свяжитесь со своим банком самостоятельно.

  • Не поддавайтесь на манипуляции и запугивания.

  • Следите за новостями о мошеннических схемах и делитесь информацией со своими близкими.

  • Если Вы стали жертвой мошенничества, немедленно сообщите об этом в банк и полицию.

  • Осведомлённость и быстрые действия могут спасти ваше имущество и имущество других людей от мошенников.

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RusDelfi
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