Оформили кредиты на 14 000 евро. Жители Ида-Вирумаа продолжают попадаться на удочку мошенников

Так, 29 января жителю Кохтла-Ярве позвонил мошенник, который сначала представился сотрудником банка, а затем сотрудником полиции и попросил мужчину подтвердить различные транзакции с помощью Smart-ID. В результате этих действий на имя мужчины были выданы два кредита на общую сумму 14 400 евро. Обстоятельства дела о мошенничестве расследуются полицией в рамках уголовного производства.