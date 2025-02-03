Мошенничество в Эстонии: названа сумма многомиллионного ущерба

„Исследование, проведённое Norstat, показало, что 3% жителей Эстонии потеряли из-за мошенничества до 1000 евро. При этом 1% респондентов заявили, что потеряли из-за мошенника четырёхзначную сумму“, – говорит специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк.

По словам Вейко Кийка, наибольшая доля жертв мошенничества приходится на людей в возрасте за пятьдесят – 7% из них потеряли деньги. За ними следуют молодые люди в возрасте 18-29 лет (5%), в то время как в возрасте от 30 до 50 лет лишь 2% людей стали жертвами мошенничества, приведшего к потере денег.

По его словам, хотя чаще всего встречи с аферистами не приводят к финансовым потерям, в прошлом году мошенники были очень активны. Две трети респондентов признались, что в прошлом году получали звонки от мошенников, половина – электронные письма, 36% – SMS-сообщения от мошенников, а четверть – сообщения в социальных сетях.

„По данным Департамента полиции и погранохраны, в прошлом году было зарегистрировано 1150 случаев мошенничества, общий ущерб от которых составил 8,3 миллиона евро. Если разделить общую сумму мошенничества, зарегистрированную полицией, на количество случаев, то средний ущерб от одного мошенничества составит около 7200 евро, что, согласно нашему исследованию, должно быть значительно меньше. Это говорит о том, что в полицию попадают в основном дела людей, потерявших большие сумы“, – сказал Вейко Кийк.

Специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством отметил, что причины отказа от обращения в полицию или банк могут быть разными. „Некоторые люди не обращаются в полицию из-за 100 евро, потому что сумма слишком мала, а шансы вернуть деньги минимальны. Часто сдерживающим фактором для обманутых является стыд. На самом деле, всегда стоит сообщать о попытке мошенничества в полицию, а в случае банковского мошенничества – в свой банк. Даже если это не поможет вам, это может помочь близким и знакомым“.