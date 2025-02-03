Мошенничество в Эстонии: названа сумма многомиллионного ущерба(1)
Исследование, проведенное компанией Norstat по заказу Luminor, показало, что большинство жителей Эстонии в прошлом году подвергались попыткам мошенничества. Хотя большинство попыток мошенников не приводят к финансовым потерям, 4% респондентов потеряли деньги из-за мошенничества.
„Исследование, проведённое Norstat, показало, что 3% жителей Эстонии потеряли из-за мошенничества до 1000 евро. При этом 1% респондентов заявили, что потеряли из-за мошенника четырёхзначную сумму“, – говорит специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк.
По словам Вейко Кийка, наибольшая доля жертв мошенничества приходится на людей в возрасте за пятьдесят – 7% из них потеряли деньги. За ними следуют молодые люди в возрасте 18-29 лет (5%), в то время как в возрасте от 30 до 50 лет лишь 2% людей стали жертвами мошенничества, приведшего к потере денег.
По его словам, хотя чаще всего встречи с аферистами не приводят к финансовым потерям, в прошлом году мошенники были очень активны. Две трети респондентов признались, что в прошлом году получали звонки от мошенников, половина – электронные письма, 36% – SMS-сообщения от мошенников, а четверть – сообщения в социальных сетях.
„По данным Департамента полиции и погранохраны, в прошлом году было зарегистрировано 1150 случаев мошенничества, общий ущерб от которых составил 8,3 миллиона евро. Если разделить общую сумму мошенничества, зарегистрированную полицией, на количество случаев, то средний ущерб от одного мошенничества составит около 7200 евро, что, согласно нашему исследованию, должно быть значительно меньше. Это говорит о том, что в полицию попадают в основном дела людей, потерявших большие сумы“, – сказал Вейко Кийк.
Специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством отметил, что причины отказа от обращения в полицию или банк могут быть разными. „Некоторые люди не обращаются в полицию из-за 100 евро, потому что сумма слишком мала, а шансы вернуть деньги минимальны. Часто сдерживающим фактором для обманутых является стыд. На самом деле, всегда стоит сообщать о попытке мошенничества в полицию, а в случае банковского мошенничества – в свой банк. Даже если это не поможет вам, это может помочь близким и знакомым“.
В то время как половина участников опроса заявили, что сталкиваются с мошенничеством ежемесячно, только 14% сказали, что никогда не сталкивались с мошенничеством. Кийк считает, что людей, которым удалось избежать попыток мошенничества, объединяют три общие черты: электронные письма автоматически попали в папку со спамом, человек оставляет в интернете лишь небольшой цифровой след, а также удача, поскольку у мошенников до них ещё просто не дошла очередь.
„Избежать попыток мошенничества становится всё сложнее. Поэтому очень важно быть бдительным, уметь распознавать их и знать о возможных последствиях“, – подчеркнул Кийк.
Общебалтийский опрос был проведён в декабре прошлого года по заказу банка Luminor в сотрудничестве с компанией Norstat. В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте 18-74 лет.