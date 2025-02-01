ЧЕ-2025 | Сегодня разыграют медали танцевальные дуэты и мужчины. Чем порадуют братья Селевко?

С 29 января по 2 февраля в таллиннском ледовом холле „Тондираба“ проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Суббота - последний соревновательный день. Будут разыграны два комплекта медалей - у танцевальных дуэтов и у мужчин-одиночников. И если взрослых танцевальных пар на данный момент в Эстонии нет, то в разряде мужского одиночного фигурного катания на чемпионате у нас сразу два брата Селевко. После короткой программы они занимают 6-е и 7-е места. Александр выйдет на лед в 20:48, а его младший брат Михаил - в 21:04.