ЧЕ-2025 | Сегодня разыграют медали танцевальные дуэты и мужчины. Чем порадуют братья Селевко?(2)
С 29 января по 2 февраля в таллиннском ледовом холле „Тондираба“ проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Суббота - последний соревновательный день. Будут разыграны два комплекта медалей - у танцевальных дуэтов и у мужчин-одиночников. И если взрослых танцевальных пар на данный момент в Эстонии нет, то в разряде мужского одиночного фигурного катания на чемпионате у нас сразу два брата Селевко. После короткой программы они занимают 6-е и 7-е места. Александр выйдет на лед в 20:48, а его младший брат Михаил - в 21:04.
Танцевальные дуэты
Танцоры выйдут на лед „Тондираба“ в 13:00. После ритм-танца лидируют итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. На втором месте французы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо, а малую бронзу завоевали Лайла Фир и Льюис Гибсон из Великобритани.
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 84,23
2. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 82,75
3. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 81,57
4. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 81,26
5. Элисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 78,67
6. Лоисья Демужо – Тео ле Мерсье (Франция) – 76,14
7. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 76,13
8. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 75,70
9. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 75,45
10. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 73,82
11. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 73,44
12. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 70,26
13. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 68,13
14. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 67,10
15. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 65,60
16. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 65,46
17. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция) – 62,19
18. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва) – 61,56
19. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 61,56
20. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 60,69
До соревнований:
Защищать титул будут двукратные чемпионы Европы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. В этом сезоне итальянцы показывают хороший уровень, несмотря на некоторые ошибки на соревнованиях. Главные конкуренты — британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон, двукратные серебряные призеры чемпионата. Обе пары получили медали на недавнем Гран-при в Гренобле.
Ещё одна интересная пара - Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Кажется, что дочь и зять заслуженного российского тренера Этери Тутберидзе способны удивить как со знаком минус, так и наоборот — выдать прокаты жизни.
Мужчины
Короткую программу у мужчин на чемпионате Европы по фигурному катанию 2025 выиграл французский спортсмен Адам Сяо Хим Фа, который получил от судей 93.12 балла. С малым серебром - грузинский спортсмен, ученик Этери Тутберидзе - Ника Эгадзе (91.94). На третьем месте представитель Польши Владимир Самойлов (85.98)
Первым из братьев Селевко свою короткую программу показал 22-летний Михаил. Справился с программой на отлично, получил от судей 84.85 балла и прошел в произвольную программу на 6-м промежуточном месте.
В предпоследней разминке на лед вышел 23-летний Александр Селевко. Вместо тройного акселя прыгнул двойной, со всеми остальными элементами справился. Судьи поставили 84.65 балла, что на 0,2 балла ниже, чем у младшего брата. Саша прошел в произвольную программу на промежуточном 7-м месте.
Произвольная программа у мужчин начинается в 18:00, Александр Селевко выйдет на лед в 20:48, а его младший брат Михаил Селевко - в 21:04.
Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Короткая программа. Мужчины:
Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 93,12
Ника Эгадзе (Грузия) — 91,94
Владимир Самойлов (Польша) — 85,89
Маттео Риццо (Италия) — 85,68
Николай Мемола (Италия) — 84,92
Михаил Селевко (Эстония) — 84,85
Александр Селевко (Эстония) — 84,65
Расписание
Суббота, 1 февраля
13:00-16:20 — танцы на льду (произвольный танец)
18:00-21:55 — мужчины (произвольная программа)
Воскресенье, 2 февраля
16:00-18:00 — показательные выступления
Где смотреть?
В прямом эфире с комментарием на русском языке соревнования покажет телеканал ETV+.
Программа трансляций
1 февраля, 14:45 - танцы на льду, произвольный танец (Маргиев/Ранд)
1 февраля, 18:00 - мужчины, произвольная программа (Маргиев/Малова)
2 февраля, 16:00 - гала (Маргиев/Малова)