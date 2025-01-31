Государство надеется достичь ясности в отношении ЭПЦ МП к лету

„Мы надеемся, что весной Рийгикогу одобрит проект поправок к Закону о церквях и приходах (KiKoS) и до лета он вступит в силу“, – сказал ERR советник по религиозным вопросам МВД Ринго Рингвеэ.

Законопроект предусматривает, что церковь, монастырь или другое религиозное объединение, действующее в Эстонии, не может находиться под руководством через устав и другие основополагающие документы или быть экономически связанным с иностранным руководящим органом, духовным центром, духовным лидером или сообществом, которые представляют угрозу безопасности, общественному или конституционному порядку Эстонии. Также не может быть связи с лицом или учреждением, подстрекающим к войне, террористическим преступлениям, насилию или поддерживающим военную агрессию.

После вступления поправок в силу церквям и приходам, которые по закону должны будут привести свои уставы и принципы деятельности в соответствие с законом, будет предоставлен двухмесячный переходный период.

Председатель правовой комиссии Рийгикогу Андре Ханимяги (СДП) сказал ERR, что, поскольку проект поступил в парламент только на этой неделе, комиссия еще не обсуждала его, но, учитывая обычную процедурную практику, он должен быть обязательно рассмотрен в ходе весенней сессии.

„Поскольку эта тема вызывает много вопросов, я считаю, что перед вторым чтением проекта необходимо провести более широкое обсуждение, и я, безусловно, организую его. Не стоит слишком торопить события, но через несколько месяцев парламент все же сможет дойти до третьего чтения“, – сказал Ханимяги.

При этом Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) считает, что одобренный недавно правительством законопроект об изменении закона о церквях нарушает свободу вероисповедания и церковь продолжит „активную деятельность по разрешению возникшей ситуации“, в том числе привлекая юристов.

Одобренный 23 января правительством законопроект об изменении Закона о церквях и приходах напрямую влияет на свободу деятельности и права религиозных организаций в Эстонии, отмечается в пресс-релизе ЭПЦ МП. „Одобренный правительством законопроект нарушает свободу вероисповедания и направлен конкретно против нашей церкви, что неоднократно подчеркивал министр внутренних дел в ходе подготовки закона. Хотя правительство обосновывает изменения в законодательстве ситуацией с безопасностью, это является прямым вмешательством в свободу вероисповедания, что может существенно ограничить деятельность нашей церкви в Эстонии,“ — сказал епископ Даниил.

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