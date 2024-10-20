Епископ Даниил: „Нам предлагают совершить каноническое преступление“

СМИ сообщили о том, что Эстонская апостольская православная церковь хочет „помочь ЭПЦ МП выйти из подчинения Москве“ - что это означает и какова реакция ЭПЦ МП?

Такое предложение сделал митрополит Стефан еще в мае. Тогда сразу же было ему сказано, что в таком виде оно неконструктивно. Если захотеть честно посмотреть на наши проблемы в прошлом, то надо начинать с тех договоренностей, которые были разработаны между двумя патриархатами (Московским и Константинопольским) в Цюрихе в апреле 1996 года. Подписанием Св. Синодами обоих патриархатов этих договоренностей 16.05.1996 г. между ними было восстановлено каноническое общение.

Митрополит Стефан прекрасно понимает, что сейчас он предлагает нам совершить каноническое преступление, подобное тому, за что в самом конце 1999 года были извержены из сана несколько клириков ЭАПЦ. Т.е. те, которые вчера были священниками, перестали быть священниками, и все, что они будут совершать как священники - недействительно.

Мы являемся автономной частью МП и имеем возможность выстраивать свои собственные отношения с местными как церковными, так и государственными структурам. Принимая его предложение, мы тем самым будто бы согласимся, что мы представляем угрозу для нашего общества и нуждаемся в таком спасении. Но мы с этим никак не согласны.

Что мешает вам стать независимыми, как, например, сделали в Латвии, где Сейм Латвии в экстренном порядке принял закон, требующий независимости Латвийской православной церкви от Русской православной церкви (РПЦ)?