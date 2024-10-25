ЭПЦ МП: МВД посягает на принцип свободы вероисповедания(1)
Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) усматривает в действиях МВД посягательство на конституционный принцип свободы вероисповедания. Накануне министерство объявило о подготовке новой редакции закона о церквях. Этот акт запретит действующим в Эстонии религиозным объединениям организационные связи со структурами, которые поддерживают войну и агрессию. По заключению МВД, именно такой структурой является Московский патриархат, пишет RusErr.
По словам епископа Тартуского Даниила, инициатива МВД стала для Эстонской православной церкви Московского патриархата неожиданностью. Церковь рассчитывала, что процесс ее организационного отделения от Москвы не станут форсировать.
„Сам процесс, который был инициирован МВД, по нашему пониманию, идет своим ходом. Как мы первоначально говорили, такие вопросы не решаются за неделю“, – подчеркнул епископ Тартуский Даниил.
Но МВД такой темп и предпринятые церковью к сегодняшнему дню шаги по укреплению своей автономии не устраивают. В министерстве не согласны с тем, что в измененном уставе религиозной организации остаются упоминания связи с Московским патриархатом, и что этот документ должен быть одобрен патриархом.
„Объявить себя, нашу церковь, такой прямо независимой от всех и вся – это означает автокефалию. Автокефалию никто не объявляет сам по себе. А по сути от нас такой подход требуется. Мне кажется, здесь некоторое недопонимание, что мы можем делать, чего не можем делать“, – сказал епископ.
По словам епископа, его церковь намерена обратить внимание Совета церквей Эстонии на то, что в действиях МВД усматривается посягательство на принцип свободы вероисповедания. Президент Совета церквей Урмас Вийльма называет ситуацию юридически очень сложной и нестандартной.
„Учитывая, что государство в соответствии с Конституцией должно признавать автономию всех церквей, особенно в вопросах веры, я не исключаю возможности юридических и судебных споров, в которых государству укажут, что оно не имеет права требовать разрыва каких-то канонических отношений“, – прокомментировал Вийльма.
RusDelfi писал, что в среду министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) выступил с политическим заявлением, предложив правительству внести в закон поправку, по которой в Эстонии не должны действовать церкви и приходы, связанные с организацией, поддерживающей военную агрессию. Изменение в закон он предлагает внести потому, что не получилось договориться с Эстонской православной церковью Московского патриархата.
Отвечая после заявления на вопросы членов Рийгикогу, Ляэнеметс отметил, что если Рийгикогу решит принять этот закон, то сегодняшним законопроектом предусмотрено, что у всех организаций, у которых есть такая необходимость, будет два месяца на то, чтобы привести свои уставы в соответствие с настоящим законом.
„Министерство внутренних дел, безусловно, окажет в этом поддержку, поскольку мы уже говорили, что мы также готовы подумать, а затем рассмотреть всевозможные предложения и инициативы. Если по истечению двух месяцев ничего сделано не будет, то министр внутренних дел должен обратиться в суд и попросить прекратить деятельность церкви, которая не отвечает законам“, - пояснил Ляэнеметс, добавив, что речь не идет о прихожанах, он говорит о головной организации религиозных общин.
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