ЭПЦ МП: МВД посягает на принцип свободы вероисповедания

По словам епископа Тартуского Даниила, инициатива МВД стала для Эстонской православной церкви Московского патриархата неожиданностью. Церковь рассчитывала, что процесс ее организационного отделения от Москвы не станут форсировать.

„Сам процесс, который был инициирован МВД, по нашему пониманию, идет своим ходом. Как мы первоначально говорили, такие вопросы не решаются за неделю“, – подчеркнул епископ Тартуский Даниил.

Но МВД такой темп и предпринятые церковью к сегодняшнему дню шаги по укреплению своей автономии не устраивают. В министерстве не согласны с тем, что в измененном уставе религиозной организации остаются упоминания связи с Московским патриархатом, и что этот документ должен быть одобрен патриархом.

„Объявить себя, нашу церковь, такой прямо независимой от всех и вся – это означает автокефалию. Автокефалию никто не объявляет сам по себе. А по сути от нас такой подход требуется. Мне кажется, здесь некоторое недопонимание, что мы можем делать, чего не можем делать“, – сказал епископ.

По словам епископа, его церковь намерена обратить внимание Совета церквей Эстонии на то, что в действиях МВД усматривается посягательство на принцип свободы вероисповедания. Президент Совета церквей Урмас Вийльма называет ситуацию юридически очень сложной и нестандартной.

„Учитывая, что государство в соответствии с Конституцией должно признавать автономию всех церквей, особенно в вопросах веры, я не исключаю возможности юридических и судебных споров, в которых государству укажут, что оно не имеет права требовать разрыва каких-то канонических отношений“, – прокомментировал Вийльма.