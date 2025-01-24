ЭПЦ МП против изменения закона о церквях: „это может привести к принудительной ликвидации“

Одобренный 23 января правительством законопроект об изменении Закона о церквях и приходах напрямую влияет на свободу деятельности и права религиозных организаций в Эстонии, отмечается в пресс-релизе ЭПЦ МП. „Одобренный правительством законопроект нарушает свободу вероисповедания и направлен конкретно против нашей церкви, что неоднократно подчеркивал министр внутренних дел в ходе подготовки закона. Хотя правительство обосновывает изменения в законодательстве ситуацией с безопасностью, это является прямым вмешательством в свободу вероисповедания, что может существенно ограничить деятельность нашей церкви в Эстонии,“ — сказал епископ Даниил.

ЭПЦ МП утверждает, что при принятии законопроекта юридические лица церкви могут столкнуться с принудительной ликвидацией, поскольку выполнить предусмотренные требования в установленный срок будет невозможно. „Планируемые ограничения затрагивают каноническое право, и выполнение требований может оказаться невозможным по причинам, не зависящим от церкви и ее приходов. Принудительный канонически незаконный разрыв связей со своим патриархатом и переход в другой патриархат является вмешательством во внутреннюю жизнь религиозных объединений“, — пояснил епископ Даниил.

Отмечается, что для решения ситуации церковь уже предприняла превентивные шаги, например, подала заявление на регистрацию нового названия: Эстонская христианская православная церковь (Eesti Kristlik Õigeusu Kirik). „Этот шаг еще больше подчеркивает местную идентичность церкви и показывает, что мы действуем в соответствии с законами Эстонской Республики, соблюдая при этом церковные каноны“, — сказал епископ.

ЭПЦ МП отмечает, что продолжит активную деятельность по разрешению возникшей ситуации, в том числе привлекая опытных юристов, которые помогут найти законные и канонические решения.

„Церковь всегда стремилась вести конструктивный диалог с государственными учреждениями для поиска решений, позволяющих сохранить свободу вероисповедания и обеспечить права верующих в рамках законодательства Эстонской Республики и международного права. На первой встрече в Министерстве внутренних дел нам была обещана возможность решения вопроса каноническим путем, что требует больше времени. Очень надеемся, что это обещание останется в силе“, — подчеркнул епископ Даниил.

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