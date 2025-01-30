30.01.2025, 15:20
В Таллинне на обледеневшей игровой площадке детского сада упал и получил травмы воспитатель(1)
В понедельник пресса писала о таллиннском детском саде Ojake в связи с тем, что оттуда самовольно ушел четырехлетний ребенок. А во вторник там произошел несчастный случай, когда травму получил находившийся во дворе со своей группой воспитатель.
Об этом инциденте порталу Delfi сообщили в среду несколько человек. „Вчера до обеда воспитатель, которая присматривала во дворе детского сада за детьми, упала на обледеневшей игровой площадке. И так неудачно, что получила травму головы. Ее доставили скорой помощью под вой сирен в больницу, - рассказал источник, знакомый с тем, что происходит в этом детском учреждении. - Эта игровая площадка в самом деле ужасная и вся покрыта льдом“.
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