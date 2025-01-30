В Таллинне на обледеневшей игровой площадке детского сада упал и получил травмы воспитатель

Об этом инциденте порталу Delfi сообщили в среду несколько человек. „Вчера до обеда воспитатель, которая присматривала во дворе детского сада за детьми, упала на обледеневшей игровой площадке. И так неудачно, что получила травму головы. Ее доставили скорой помощью под вой сирен в больницу, - рассказал источник, знакомый с тем, что происходит в этом детском учреждении. - Эта игровая площадка в самом деле ужасная и вся покрыта льдом“.

Детский сад Ojake расположен в Пыхья-Таллинне на улице Эдала. Фотограф Delfi побывал там в среду ближе к вечеру. Погода за это время еще более смягчилась, но лед до сих там остался. Вопрос о том, что площадка опасна и вообще амортизирована, как утверждают, поднимали как родители, так и воспитатели. То есть, по разговорам, руководство об этом знает. У детского сада вблизи здания есть и другие игровые зоны, но двум группам дали твердую установку, чтобы они проводили свои занятия на свежем воздухе именно на этой несчастной площадке.