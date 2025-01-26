Ведущая Радио 4: Нужно ли воспитателю знать и уметь на эстонском рассуждать про инвестиции?

„На передаче мы с Кристиной Каллас поднимали вопрос по поводу сдачи учителями на С1, и она обещала, что поговорит на этот счет с департаментом образования — сама она не имеет права менять что-то в экзаменах и менять закон. Но она может тему обсудить. И речь идет о том, чтобы несколько адаптировать с точки зрения тем и лексики этот экзамен для учителей, потому что действительно вызывают вопросы, а надо ли воспитателю детского сада уметь поговорить на хорошем уровне на тему плюсов или минусов инвестирования. Мне кажется, тут и на родном языке человек не сразу сообразит, что сказать, а на эстонском, да еще на уровне, на хорошем уровне лексики — это очень проблематично“, — говорит в подскасте ведущая радиопередачи на тему образования Евгения Савина.