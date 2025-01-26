Ведущая Радио 4: Нужно ли воспитателю знать и уметь на эстонском рассуждать про инвестиции?
Новая радиопередача на тему образования „Классный час“ стартовала на Радио 4. Ведущая передачи Евгения Савина считает переход на эстонский язык обучения одним из главных вызовов для системы образования Эстонии.
„Для педагогов из Ида-Вирумаа нужно дать больше времени, потому что там другая среда, там не так много эстоноязычных людей“, — утверждает ведущая.
Говоря о системе образования в целом, Евгения подтверждает, что учителя бегут от классного руководства „как от чумы, а нагрузка колоссальная“.
„Но не думаю, что деньги — плохой мотиватор“, — произносит она.
„На передаче мы с Кристиной Каллас поднимали вопрос по поводу сдачи учителями на С1, и она обещала, что поговорит на этот счет с департаментом образования — сама она не имеет права менять что-то в экзаменах и менять закон. Но она может тему обсудить. И речь идет о том, чтобы несколько адаптировать с точки зрения тем и лексики этот экзамен для учителей, потому что действительно вызывают вопросы, а надо ли воспитателю детского сада уметь поговорить на хорошем уровне на тему плюсов или минусов инвестирования. Мне кажется, тут и на родном языке человек не сразу сообразит, что сказать, а на эстонском, да еще на уровне, на хорошем уровне лексики — это очень проблематично“, — говорит в подскасте ведущая радиопередачи на тему образования Евгения Савина.
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