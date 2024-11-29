ФОТО: Нина Брянцева | Delfi Meedia
Новости Эстонии
29.11.2024, 07:40

10 СТРАХОВ ПЕРЕХОДА | Будет ли отменена реформа образования через несколько лет?

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В последние годы Эстония стала известна как лидер в области образовательных реформ благодаря успешной интеграции цифровых технологий и высоким показателям международных тестов. Однако переход на эстонский язык обучения вызывает серьезные опасения у многих родителей. Некоторые из них даже убеждены, что изменения провалятся, дети, родители и учителя потратят много нервов и сил, а государство — много средств. В итоге переход ни к чему не приведет и будет отменен в ближайшем будущем. С этим страхом разбирался RusDelfi.

Обучение русскоязычных детей — только на русском?

Волнения, связанные в переходом на эстонский язык обучения, до сих пор испытывает большое количество русскоязычных родителей в Эстонии. И если сначала их пугала неизвестность, то сейчас видны вполне реальные проблемы, например, нехватка учителей.

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