10 СТРАХОВ ПЕРЕХОДА | Будет ли отменена реформа образования через несколько лет?

В последние годы Эстония стала известна как лидер в области образовательных реформ благодаря успешной интеграции цифровых технологий и высоким показателям международных тестов. Однако переход на эстонский язык обучения вызывает серьезные опасения у многих родителей. Некоторые из них даже убеждены, что изменения провалятся, дети, родители и учителя потратят много нервов и сил, а государство — много средств. В итоге переход ни к чему не приведет и будет отменен в ближайшем будущем. С этим страхом разбирался RusDelfi.