ИТОГИ ГОДА В ОБРАЗОВАНИИ | Давайте снимем белые пальто и прекратим говорить: „Нужно было еще тридцать лет назад…“

2024 год точно запомнится сотням учителей, тысячам детей и десяткам тысяч родителей, бабушек, дедушек и всем причастным к системе образования. Ведь именно в 2024 году в Эстонии началась реформа и переход на эстонский язык обучения. Журналист RusDelfi Марина Бегункова следила за тем, что происходит в системе образования, как справляются дети, родители и педагоги. Сейчас она подводит итоги года.