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ФОТО: Нина Брянцева | Delfi Meedia
Мнение
31.12.2024, 07:17

ИТОГИ ГОДА В ОБРАЗОВАНИИ | Давайте снимем белые пальто и прекратим говорить: „Нужно было еще тридцать лет назад…“

 

2024 год точно запомнится сотням учителей, тысячам детей и десяткам тысяч родителей, бабушек, дедушек и всем причастным к системе образования. Ведь именно в 2024 году в Эстонии началась реформа и переход на эстонский язык обучения. Журналист RusDelfi Марина Бегункова следила за тем, что происходит в системе образования, как справляются дети, родители и педагоги. Сейчас она подводит итоги года.

От „мы и так тридцать лет ждали этого“ и „дети не получат качественного образования и станут обслугой“ — родителей штормило и штормит до сих пор. Именно поэтому мы запустили проект „10 страхов перехода“, где пытались разобраться с вполне обоснованными тревогами. Проект завершился, но вопросы до сих пор остаются.

За четыре месяца мы получили почти четыреста откликов. Таллинн и Нарва, Тарту и Кохтла-Ярве, Палдиски и Йыхви. Вы делились с нами своими волнениями, переживаниями. Вы писали слова поддержки учителям, родителям и ученикам о том, что все пройдет хорошо и в конечном итоге дети только выиграют.

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