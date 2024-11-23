Читатели RusDelfi делятся страхами в связи с реформой: „Фразы „посмотри в учебнике“, „слушай, что говорит учитель на уроке“ — не про сегодняшний день“

„Уровень образования падает. Вроде дома все разобрали, все понял вроде. А посмотришь проверочные на минимальный (в лучшем случае) бал и видно, если просто коротенькое задание, то выполнено, а только лишь связано с хоть небольшим текстом — сразу выполнение по нулям. От всех из министерства слышно: „Не пугайтесь, нагоним“. Что нагоним? Ребенок растет здесь и сейчас, он привыкает, что у него неудача на неудаче. Тут не понял, там уже не слушает. И уже не стремится, мотивация пропадает. Учитель так и сообщает: „Сидит и все. Оригами складывает“. И экзамены выпускные никто не притормозит только потому, что ребенок несколько лет привыкает, если вообще привыкнет, конечно“.

Юлия, дети в 1 и 4 классах

***

„Страх того, что ребенок не понимает эстонскую речь, а должен в школе сидеть и слушать объяснение учителя ничего не понимая. И так целый день. Интерес к учебе и школе пропадает. Никто не переводит, не помогает. Это жестокое обращение с детьми“.

Елена, Таллинн, дети в 1 и 4 классах

***

„Пугает то, что учителя ставят двойки и тройки. И если ребенок пытается исправить тройку, то ему учитель не разрешает это делать. Детям сейчас очень трудно. Нарушается психика ребенка. Наш ребенок стал по ночам „лунатить“. Пришлось обратиться к специалистам. Стали принимать успокоительные таблетки. Такое чувство, что правительство решило избавиться от русских детей. Неужели не жалко. Это же дети“.

Ирина, Кохтла-Ярве, ребенок в 3 классе

***

„Когда мой внук попал в 2 года в эстонский детский сад, он замолчал до 5 лет. К каким только врачам его не водили, а он просто не хотел говорить. Сейчас он в 9 классе, но эстонский так и не смог стать ему родным. Он его учит, потому что надо, но желания нет. Это еще с детства“.

Елена 64, Нарва, внук в 9 классе

***