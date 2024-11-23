Читатели RusDelfi делятся страхами в связи с реформой: „Фразы „посмотри в учебнике“, „слушай, что говорит учитель на уроке“ — не про сегодняшний день“
RusDelfi запустил специальный проект „10 страхов перехода“, где вместе со специалистами мы пытаемся бороться с боязнью перехода на эстонский язык обучения. Наши читатели делятся опасениям по поводу реформы и отвечают на вопрос: „Что вас больше всего пугает в переходе на эстонский язык обучения?“ Сегодня публикуем продолжение (в ответах сохранены орфография и пунктуация авторов).
„Уровень образования падает. Вроде дома все разобрали, все понял вроде. А посмотришь проверочные на минимальный (в лучшем случае) бал и видно, если просто коротенькое задание, то выполнено, а только лишь связано с хоть небольшим текстом — сразу выполнение по нулям. От всех из министерства слышно: „Не пугайтесь, нагоним“. Что нагоним? Ребенок растет здесь и сейчас, он привыкает, что у него неудача на неудаче. Тут не понял, там уже не слушает. И уже не стремится, мотивация пропадает. Учитель так и сообщает: „Сидит и все. Оригами складывает“. И экзамены выпускные никто не притормозит только потому, что ребенок несколько лет привыкает, если вообще привыкнет, конечно“.
Юлия, дети в 1 и 4 классах
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„Страх того, что ребенок не понимает эстонскую речь, а должен в школе сидеть и слушать объяснение учителя ничего не понимая. И так целый день. Интерес к учебе и школе пропадает. Никто не переводит, не помогает. Это жестокое обращение с детьми“.
Елена, Таллинн, дети в 1 и 4 классах
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„Пугает то, что учителя ставят двойки и тройки. И если ребенок пытается исправить тройку, то ему учитель не разрешает это делать. Детям сейчас очень трудно. Нарушается психика ребенка. Наш ребенок стал по ночам „лунатить“. Пришлось обратиться к специалистам. Стали принимать успокоительные таблетки. Такое чувство, что правительство решило избавиться от русских детей. Неужели не жалко. Это же дети“.
Ирина, Кохтла-Ярве, ребенок в 3 классе
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„Когда мой внук попал в 2 года в эстонский детский сад, он замолчал до 5 лет. К каким только врачам его не водили, а он просто не хотел говорить. Сейчас он в 9 классе, но эстонский так и не смог стать ему родным. Он его учит, потому что надо, но желания нет. Это еще с детства“.
Елена 64, Нарва, внук в 9 классе
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„Качество образования страдает. Грамотность русского языка, боюсь, останется на низком уровне. Ребенок не научился еще выражать мысли, повествовать учебный материал на родном языке, а тут насаждается другой язык. В итоге под угрозой оба языка. Учебники по эстонскому и английскому не рассчитаны на русскоязычных детей, всю информацию нужно искать на стороне. Фразы „посмотри в учебнике“, „слушай, что говорит учитель на уроке и запоминай“ — это не про сегодняшний день. В учебнике никаких правил и объяснений, учитель говорит на непонятном языке, ребенок приходит домой и родителю надо бросать свою работу, искать в интернете нужные правила и производить разъяснительную учебную деятельность дома“.
Юлия, Кохтла-Ярве, ребенок в 4 классе
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„Нет помощи в школах детям. Надо давать возможность исправлять оценки и какие-то внеклассные занятия в помощь по эстонскому языку“.
Лилиана, Таллинн, дети в 1, 2 и 8 классах.
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„Уроки природоведения и химии мы учим по русским учебникам. Сами переводим и термины, и понятия, и таблицу Менделеева. Сначала переводим, потом учим на двух языках“.
Ида-Вирумаа, ребенок в 7 классе
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„На работу в учебные заведения берут теперь не педагогов, а лишь бы кого. Эстонский они может и знают, но не владеют методиками преподавания, и с детьми общаться некоторые вообще не умеют. А так же идет текучка кадров. В детском саду в ясельной группе уже третий „учитель“ за два месяца. Приходят ради зарплаты, работать не умеют и сбегают. А страдают дети“.
Мария, Таллинн, дети во 2 классе и ясельной группе детского сада.
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„Пугают учителя, которые не умеют излагать свои мысли, тем самым не могут донести до детей новую информацию урока. Дети приходят домой с урока, не разобравшись в теме. На эстонском языке такой учитель будет ли уметь объяснять детям новую тему урока? Будут ли дети изучать школьную программу на прежнем высоком уровне или только язык?“
Оксана, Таллинн, ребенок в 3 классе
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„Мой ребенок учится во втором классе в эстонской школе. Хоть он и ходил в эстонский детский сад пару лет и сносно говорит на эстонском, он все равно не может на нем учиться. Математику он понимает только тогда, когда я переведу ему информацию из учебника на русский и снова все объясню. Результат этого всего такой, что чтобы ребенок хоть что-то знал, то нужно с ним проходить учебную программу дома после школы на русском. В школу ходить уже не хочет, пытался прогуливать. Я из-за работы не в состоянии по вечерам быть еще и педагогом. Устала ужасно, ребенок согласен учиться только с моей помощью“.
Светлана, Таллинн, ребенок во 2 классе