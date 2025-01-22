ПОДКАСТ | Ведущая Радио 4 о реформе образования: „На уроке математики в 4 классе я сама пополнила словарный запас“
Новая радиопередача на тему образования „Классный час“ стартовала на Радио 4. Ведущая передачи Евгения Савина считает переход на эстонский язык обучения одним из главных вызовов для системы образования Эстонии. В подкасте RusDelfi мы обсудили, как государство и родители справляются с реформой.
Радиоведущая Евгения Савина говорит, что государство давно шло к переходу всех школ на эстонский язык обучения. „Мне кажется, консенсус в обществе о том, что рано или поздно мы к этому придем, был уже давно. Еще до 2022 года, - говорит она в подкасте RusDelfi. - Однако важно не рубить с плеча. И прислушиваться к тем опасениям, которые высказывают родители и дети“.
В рамках передачи „Классный час“ Евгения Савина уже успела посетить несколько таллиннских школ, которые сейчас переходят на эстонский язык обучения. „Признаюсь честно, я шла туда с долей скепсиса. Я не сильно верила, что там все проходит гладко. Я думала, как справляются учителя, которые много лет привыкли работать на одном языке, а сейчас им резко надо перестроиться на другую волну. В первых классах ситуация не столь драматичная. Надо снять шляпу перед директорами этих школ, которым удалось найти учителей с родным эстонским и с категорией С1. В одной из школ я даже сразу не поняла: учительница русская или эстонка, так хорошо она говорила на эстонском. А дети были вовлечены активно в этот процесс, они отвечали развернутыми предложениями. Это порадовало“.
Ситуация с 4-и классами сложнее, считает Евгения. „У многих экспертов и родителей возникают вопросы, почему именно эти классы включили в реформу. Дети три года учились на русском, теперь резко перешли на эстонский. Мы сидели на уроке математики, и, признаться честно, я сама пополнила свой словарный запас всего за 10 минут урока. Было видно, что некоторые дети были бы активнее, если урок вели на родном языке. И порой учителю приходилось переходить на русский, чтобы ускорить процесс. Эксперты говорят, так делать нельзя, но что делать учителю в ситуации, когда дети ничего не понимают?“
После разговоров с директорами школ стало понятно, что все больше приходит CV от кандидатов, которые совсем не соответствуют требованиям. Все больше людей без педагогического образования, но с категорией С1 по эстонскому хотят работать учителем.
Подробности - в нашем подкасте!