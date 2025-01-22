ПОДКАСТ | Ведущая Радио 4 о реформе образования: „На уроке математики в 4 классе я сама пополнила словарный запас“

Радиоведущая Евгения Савина говорит, что государство давно шло к переходу всех школ на эстонский язык обучения. „Мне кажется, консенсус в обществе о том, что рано или поздно мы к этому придем, был уже давно. Еще до 2022 года, - говорит она в подкасте RusDelfi. - Однако важно не рубить с плеча. И прислушиваться к тем опасениям, которые высказывают родители и дети“.

В рамках передачи „Классный час“ Евгения Савина уже успела посетить несколько таллиннских школ, которые сейчас переходят на эстонский язык обучения. „Признаюсь честно, я шла туда с долей скепсиса. Я не сильно верила, что там все проходит гладко. Я думала, как справляются учителя, которые много лет привыкли работать на одном языке, а сейчас им резко надо перестроиться на другую волну. В первых классах ситуация не столь драматичная. Надо снять шляпу перед директорами этих школ, которым удалось найти учителей с родным эстонским и с категорией С1. В одной из школ я даже сразу не поняла: учительница русская или эстонка, так хорошо она говорила на эстонском. А дети были вовлечены активно в этот процесс, они отвечали развернутыми предложениями. Это порадовало“.

Ситуация с 4-и классами сложнее, считает Евгения. „У многих экспертов и родителей возникают вопросы, почему именно эти классы включили в реформу. Дети три года учились на русском, теперь резко перешли на эстонский. Мы сидели на уроке математики, и, признаться честно, я сама пополнила свой словарный запас всего за 10 минут урока. Было видно, что некоторые дети были бы активнее, если урок вели на родном языке. И порой учителю приходилось переходить на русский, чтобы ускорить процесс. Эксперты говорят, так делать нельзя, но что делать учителю в ситуации, когда дети ничего не понимают?“

После разговоров с директорами школ стало понятно, что все больше приходит CV от кандидатов, которые совсем не соответствуют требованиям. Все больше людей без педагогического образования, но с категорией С1 по эстонскому хотят работать учителем.

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