Новости Эстонии
25.01.2025, 20:20

Семейные врачи: сотрудничество с детскими психиатрами не складывается. Психиатры жалуются на большую нагрузку

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Министр здоровья Рийна Сиккут: специалистов не хватает
По словам Керстин Кыйва, заведующей отделением детской психиатрии Таллиннской детской больницы, психиатры больницы испытывают настолько большую нагрузку, что это может отразиться на качестве работы, растет риск выгорания.
По словам Керстин Кыйва, заведующей отделением детской психиатрии Таллиннской детской больницы, психиатры больницы испытывают настолько большую нагрузку, что это может отразиться на качестве работы, растет риск выгорания.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Семейные врачи сетуют, что когда они через инфосистему здоровья направляют детскому психиатру запрос на э-консультацию, то не могут рассчитывать на то, что специалист подойдет к вопросу ответственно, сотрудничество с психиатрами не складывается. Психиатры, на которых лежит огромная нагрузка, не могут принимать новых пациентов.

Эстонское общество семейных врачей обеспокоено доступностью психиатрической помощи для детей. По данным организации, в ответах на электронные консультации говорится о том, что в ближайшие четыре месяца из-за нехватки персонала не удастся записать пациента на прием. В связи с этим Общество семейных врачей просит Министерство социальный дел в срочном порядке предоставить рекомендации, куда и как направлять детей, нуждающихся в психиатрической помощи.

В настоящее время в Эстонии э-консультации по детской психиатрии можно получить в четырех медицинских учреждениях: в Таллинне в фирме MPPK OÜ, Таллиннской детской больнице, Вильяндиской больнице и Клинике Тартуского университета. Ранее в этом списке значилась и Северо-Эстонская региональная больница (PERH), но летом прошлого года из больницы уволился единственный детский психиатр, который вел амбулаторные приемы и давал э-консультации.

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