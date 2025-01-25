Семейные врачи: сотрудничество с детскими психиатрами не складывается. Психиатры жалуются на большую нагрузку(16)
Семейные врачи сетуют, что когда они через инфосистему здоровья направляют детскому психиатру запрос на э-консультацию, то не могут рассчитывать на то, что специалист подойдет к вопросу ответственно, сотрудничество с психиатрами не складывается. Психиатры, на которых лежит огромная нагрузка, не могут принимать новых пациентов.
Эстонское общество семейных врачей обеспокоено доступностью психиатрической помощи для детей. По данным организации, в ответах на электронные консультации говорится о том, что в ближайшие четыре месяца из-за нехватки персонала не удастся записать пациента на прием. В связи с этим Общество семейных врачей просит Министерство социальный дел в срочном порядке предоставить рекомендации, куда и как направлять детей, нуждающихся в психиатрической помощи.