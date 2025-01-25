Заболеваемость коклюшем резко выросла. Болезнь серьезная. Известная ведущая кашляла так сильно, что сломала ребро

Это связано с тем, что в последние годы доля привитых детей упала до критического уровня. Большинство заболевших – не прошедшие вакцинацию против коклюша.

Несколько лет назад известная теле- и радиоведущая Керту Юккум (русскоязычным читателям она известна как автор скандального репортажа о переходе на эстонский язык обучения — прим. перев.) заболела коклюшем. Болезнь протекала в тяжелой форме, судя по симптомам, речь не шла о легком детском заболевании. Керту Юккум известна не только, как ведущая, но и как активная спортсменка-любительница. Она как раз готовилась к марафону, когда неожиданно подхватила, как она думала поначалу, небольшую простуду.