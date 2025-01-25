25.01.2025, 13:20
Заболеваемость коклюшем резко выросла. Болезнь серьезная. Известная ведущая кашляла так сильно, что сломала ребро(1)
Взрослым следует ревакцинироваться от коклюша
ФОТО: | Delfi Meedia
В прошлом году резко выросло количество заболевших коклюшем. По данным Департамента здоровья, с 1 января 2024 года по 15 января этого года в Эстонии было зарегистрировано 258 случаев коклюша, что почти в девять раз больше, чем в 2023 году.
Это связано с тем, что в последние годы доля привитых детей упала до критического уровня. Большинство заболевших – не прошедшие вакцинацию против коклюша.
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