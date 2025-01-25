Новости Эстонии
25.01.2025, 13:20

Заболеваемость коклюшем резко выросла. Болезнь серьезная. Известная ведущая кашляла так сильно, что сломала ребро

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Взрослым следует ревакцинироваться от коклюша
Обычно взрослые болеют коклюшем в легкой форме, но Керту Юккум тяжело перенесла болезнь. Из-за продолжительных приступов кашля болела вся грудная клетка.
Обычно взрослые болеют коклюшем в легкой форме, но Керту Юккум тяжело перенесла болезнь. Из-за продолжительных приступов кашля болела вся грудная клетка.
ФОТО: Andres PuttingArgo Ingver | Delfi Meedia

В прошлом году резко выросло количество заболевших коклюшем. По данным Департамента здоровья, с 1 января 2024 года по 15 января этого года в Эстонии было зарегистрировано 258 случаев коклюша, что почти в девять раз больше, чем в 2023 году.

Это связано с тем, что в последние годы доля привитых детей упала до критического уровня. Большинство заболевших – не прошедшие вакцинацию против коклюша.

Несколько лет назад известная теле- и радиоведущая Керту Юккум (русскоязычным читателям она известна как автор скандального репортажа о переходе на эстонский язык обучения — прим. перев.) заболела коклюшем. Болезнь протекала в тяжелой форме, судя по симптомам, речь не шла о легком детском заболевании. Керту Юккум известна не только, как ведущая, но и как активная спортсменка-любительница. Она как раз готовилась к марафону, когда неожиданно подхватила, как она думала поначалу, небольшую простуду.

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