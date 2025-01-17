В Эстонии резко возросла заболеваемость коклюшем, особенно тяжело болеют дети

В течение пяти минувших лет в Клинику Тартуского университета не поступало ни одного пациента с коклюшем, однако за последние полгода ситуация резко изменилась – больнице пришлось госпитализировать шестерых заболевших.

В настоящее время в Таллиннской детской больнице на лечении находится один младенец с коклюшем. Как в Тарту, так и в Таллинне все госпитализированные дети не были вакцинированы.

„За последний год было зарегистрировано более 250 случаев коклюша, в то время как в предыдущем периоде было всего 30 случаев. То есть рост более чем в восемь раз. Почти 50% заболевших – дети младше 14 лет, и особенно часто заболевали дети младше одного года, которые из-за коклюша попадали в отделение интенсивной терапии“, – отметила специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Кейти Арен.

„Природа не терпит пустого места. Если у нас будут невакцинированные люди, те болезни, с которыми мы давно не сталкивались, начнут проявляться вновь. Например, меня беспокоят случаи дифтерии в Латвии или случаи кори у нас. Все эти болезни постепенно возвращаются“, – добавила Раукас.

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