В Эстонию вернулась корь. Чем нам это грозит?(24)
На днях у работника детского дошкольного учреждения, проживающего в Харьюмаа, было подтверждено заражение корью. По данным Департамента здоровья, речь идет именно о местном случае заражения, поскольку заразившийся человек в последнее время не путешествовал за границей.
Все началось с недоверия к вакцине против коронавируса и перенеслось на остальные вакцины. Врачи Эстонии бьют тревогу и на полном серьезе говорят о возвращении в страну весьма неприятных болезней, которые не только подрывают здоровье, но и способны унести жизни сотен людей, в том числе детей. Что нас ждет в ближайшем будущем, как оценивают ситуацию медики и как защитить себя, разбирался RusDelfi.
„Департамент здоровья пристально следит за ситуацией, так как корь - это очень заразное заболевание. Человек заболевает на 10-й - 12-й день и еще до появления сыпи уже является инфекционно-опасным для окружающих. И один заболевший корью может успеть заразить от 12 до 18 человек!“ - рассказывает RusDelfi ответственная сестра инфекционного контроля Нарвской больницы Анастасия Горшкова.
Анастасия Горшкова говорит, что проблема в том, что снижается общий уровень вакцинации детей от многих инфекций, в их числе и корь.
„Чтобы общество было защищено, вакцинировано должно быть минимум 95% населения. У нас уровень вакцинации, к сожалению, до этого уже несколько лет не дотягивает.
Риск заболеть повторно - у тех людей, которые вакцинированы одной дозой (люди, родившиеся до 1980 года), у тех, кто был вакцинирован с 1980 до 1992 года, поскольку имеются сомнения в качестве вакцины, использованной в этот промежуток времени.
„Когда в 2019 году в Эстонии случилась вспышка кори и встал вопрос ревакцинации медиков, мы сдавали анализ на антитела, я 1987 года рождения, я точно вакцинирована двумя дозами, но выяснилось, что у меня нет иммунитета против кори! Это означает, что либо вакцина была некачественная, либо это особенности моего организма. Поэтому я вакцинировалась третьей бустерной дозой. А так бы и не знала, что уязвима к этой инфекции. Если человек не помнит, вакцинировался он или нет, или не знает этого, то лучше прививку сделать! Хуже точно не будет, зато у вас появится защита от возможного заражения корью“, - советует ответственная сестра инфекционного контроля.
Корь, как и другие инфекционные заболевания, объясняет Анастасия, опасна своими осложнениями. В основном, речь идет о пневмонии.
„Три случая из тысячи, увы, могут оказаться смертельными. Три человека из десяти будут иметь осложнения в виде воспаления легких или среднего уха. При кори температура тела может достигать 40 градусов, кроме того, беспокоит очень неприятная сыпь, во рту могут появиться язвочки. Те, кто болел очень давно, вспоминают, что дома завешивали окна, задергивали плотно шторы, потому что при этом заболевании также развивается светобоязнь“, - перечисляет симптомы кори Горшкова, добавляя, что специфического лечения от кори нет, только симптоматическое.
Цена спокойствия - менее 20 евро
Прививка от кори платная. Но, например, в Нарвской больнице ее стоимость составляет 18 евро. Кому же стоит задуматься над тем, чтобы ее сделать?
„Надо смотреть по году рождения, кроме того, иметь в виду, болел человек или нет, если есть возможность - спросить у родителей, кроме того, можно сдать кровь на определение наличия антител. Бесплатно вакцинируются, например, военные беженцы, маленькие дети, согласно государственному плану вакцинации, и если Департамент здоровья определит вас как близкоконтактного - т.е. вы соприкасались с человеком, у которого выявили корь, то тоже может направить на бесплатную вакцинацию“, - объясняет Анастасия Горшкова.
Полностью о том, какие еще болезни в Эстонии, помимо кори, опасны своими осложнениями и как от них защититься, читайте в материале RusDelfi „Эстония на пороге эпидемий старых болезней? Вернутся ли корь, коклюш и полиомиелит, и какие у нас перспективы с этим справиться?“.
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