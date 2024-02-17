В Эстонию вернулась корь. Чем нам это грозит?

Все началось с недоверия к вакцине против коронавируса и перенеслось на остальные вакцины. Врачи Эстонии бьют тревогу и на полном серьезе говорят о возвращении в страну весьма неприятных болезней, которые не только подрывают здоровье, но и способны унести жизни сотен людей, в том числе детей. Что нас ждет в ближайшем будущем, как оценивают ситуацию медики и как защитить себя, разбирался RusDelfi.

„Департамент здоровья пристально следит за ситуацией, так как корь - это очень заразное заболевание. Человек заболевает на 10-й - 12-й день и еще до появления сыпи уже является инфекционно-опасным для окружающих. И один заболевший корью может успеть заразить от 12 до 18 человек!“ - рассказывает RusDelfi ответственная сестра инфекционного контроля Нарвской больницы Анастасия Горшкова.

Анастасия Горшкова говорит, что проблема в том, что снижается общий уровень вакцинации детей от многих инфекций, в их числе и корь.

„Чтобы общество было защищено, вакцинировано должно быть минимум 95% населения. У нас уровень вакцинации, к сожалению, до этого уже несколько лет не дотягивает.

Риск заболеть повторно - у тех людей, которые вакцинированы одной дозой (люди, родившиеся до 1980 года), у тех, кто был вакцинирован с 1980 до 1992 года, поскольку имеются сомнения в качестве вакцины, использованной в этот промежуток времени.

„Когда в 2019 году в Эстонии случилась вспышка кори и встал вопрос ревакцинации медиков, мы сдавали анализ на антитела, я 1987 года рождения, я точно вакцинирована двумя дозами, но выяснилось, что у меня нет иммунитета против кори! Это означает, что либо вакцина была некачественная, либо это особенности моего организма. Поэтому я вакцинировалась третьей бустерной дозой. А так бы и не знала, что уязвима к этой инфекции. Если человек не помнит, вакцинировался он или нет, или не знает этого, то лучше прививку сделать! Хуже точно не будет, зато у вас появится защита от возможного заражения корью“, - советует ответственная сестра инфекционного контроля.