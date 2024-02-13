Эстония на пороге эпидемий старых болезней? Вернутся ли корь, коклюш и полиомиелит, и какие у нас перспективы с этим справиться?

Число смертей от кори в мире в 2022 году выросло на 43%, также резко увеличилось число случаев заболевания. Об этом в последнее время сообщают ведущие международные организации здравоохранения. Причина, согласно выводам экспертов, - в снижении уровня вакцинации в период пандемии.

Тоже самое, констатируют наши врачи, происходит в Эстонии. Проблем добавляют мигранты - в частности военные беженцы из Украины. До войны уровень иммунизации в Украине и без того был низким из-за нежелания населения прививаться. На фоне военных действий в стране в ближайшее время в стране может произойти новая вспышка кори, - отмечают эксперты в области здоровья в Украине. Эстония приняла немало украинских беженцев, которые не привиты. Но давайте будет честными - и среди местного населения растут антиваксерские настроения.