В Эстонии почти у 25 тысяч детей нет защиты от опасных инфекционных заболеваний. Риск вспышек очень высок

По словам главы Союза семейных врачей Эстонии доктора Элле-Малль Садрак , большинство родителей сегодня не знают и не помнят, что такое дифтерия, столбняк, корь или полиомиелит, и, следовательно, недооценивают опасность данных заболеваний. «Мы рекомендуем всем уточнить у своего семейного врача или семейной медсестры, какие прививки были отложены или отменены из-за пандемии или по какой-либо другой причине, и пройти вакцинацию как можно скорее. Кроме того, проверьте свои собственные проведенные вакцинации и при необходимости обновите защиту», - посоветовала доктор Садрак.

“Вакцины уже почти столетие являются частью защиты здоровья нашего общества и помогают предотвратить многие серьезные заболевания. К сожалению, эти заболевания все еще распространяются в мире, и поэтому в Эстонии нас отделяет от них всего один самолетный рейс», - сказала Ханна Яэ , руководитель службы вакцинации Кассы здоровья. «Чтобы предотвратить новые вспышки заболеваний, очень важно, чтобы прививки, бесплатно предоставляемые в рамках программы иммунизации, проводились вовремя».

“Охват детей вакцинацией из государственной программы иммунизации начал немного снижаться еще до начала пандемии COVID-19, но резкое снижение началось во время и после пандемии. К настоящему времени снижение достигло критического предела, когда риск новых вспышек заболеваний очень высок", - заявила руководитель отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Кярт Сыбер. "Благодаря хорошему охвату вакцинации в Эстонии долгое время не наблюдалось ряда инфекционных заболеваний - например, дифтерия не выявлялась с 2001 года, а полиомиелит - с 1961 года", - добавила Сыбер.

Если еще в 2014 году охват вакцинацией детей в Эстонии превышал рекомендованные ВОЗ 95% для всех наиболее важных вакцин из государственной программы иммунизации и оставался выше 90% до 2021 года, в последние годы охват вакцинацией резко снизился и в настоящее время сохраняется в среднем на уровне всего 73–85% в зависимости от вида вакцины. По состоянию на 2023 год в Эстонии около 25 000 детей в возрасте до 16 лет не были вакцинированы вовремя.

По мнению Анни и Тарво Кескюлла, многодетных родителей, вакцинация детей важна для защиты семьи и это особенно важно в связи с тем, что они много путешествуют. "Все семь детей в нашей семье получили регулярные прививки согласно государственной программе иммунизации. В своих решениях мы доверяем своей интуиции и опираемся на научное мнение врачей, а также не боимся спрашивать совета или дополнительной информации у нашего семейного врача. Я думаю, что в случае сомнений корректная полученная информация — это то, что помогает родителям принять решение", - сказала мама семьи Анни Кескюлла.

По состоянию на 2023 год вместо рекомендованных 95% только 84% всех двухлетних детей были вакцинированы против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, кори, свинки и краснухи, при этом в Ляэнемаа и Валгамаа охват составил только 70%. От кори, свинки и краснухи сейчас защищены 73% всех 14-летних детей, при этом менее всего в Ляэнемаа, Хийумаа и Пылвамаа - только 60%. В среднем в Эстонии против дифтерии, столбняка и коклюша привито 78% 16-летних детей, на острове Хийумаа — только 49%, а в Валгамаа — 52%.

Согласно статистике вакцинации в разных уездах, охват различными вакцинами из программы иммунизации был самым низким в Валгамаа, Пылвамаа и Ляэнемаа. Самый высокий охват вакцинацией наблюдается в Тартумаа и Йыгевамаа.

Цель государственной программы иммунизации – обеспечить своевременную вакцинацию детей и подростков. Для этого государство закупает все вакцины, предусмотренные программой. В Эстонии детям и подросткам предоставляются бесплатная вакцинация против туберкулеза, вируса гепатита В, ротавирусной инфекции, дифтерии, столбняка, коклюша, краснухи, кори, свинки, полиомиелита, ВПЧ и гемофильной инфекции типа В. Взрослых прививают от дифтерии-столбняка каждые десять лет. Бесплатная вакцина против гриппа также предоставляется людям из групп риска, в том числе детям до 7 лет.

Дополнительную информацию можно прочитать на сайте www.vaktsineeri.ee/ru.

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